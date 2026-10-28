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NBA今日（10月28日）比賽結果

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 波特蘭拓荒者 @ 洛杉磯湖人 拓荒者136：129湖人 阿夫迪亞（23分9助攻） 唐西奇（41分9助攻） 布魯克林籃網 @ 波士頓塞爾提克 塞爾提克125：124籃網（OT） 塔圖姆（40分5籃板） 小波特（27分12籃板） 底特律活塞 @ 紐約尼克 尼克111：97活塞 唐斯（27分） 里德（22分） 沙加緬度國王 @ 聖安東尼奧馬刺 馬刺130：103國王 文班亞馬（29分10籃板5阻攻） 杭特（24分）

比賽時間（台灣時間） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 門票資訊 盤口與大小分預測 10月29日（週四）07:00 邁阿密熱火 @ 亞特蘭大老鷹 門票最低32美元 老鷹讓3.5分／大小分240.5 10月29日（週四）07:00 華盛頓巫師 @ 克里夫蘭騎士 門票最低13美元 騎士讓10.5分／大小分239.5 10月29日（週四）07:00 夏洛特黃蜂 @ 底特律活塞 門票最低32美元 活塞讓7.5分／大小分215.5 10月29日（週四）07:00 費城76人 @ 印第安納溜馬 門票最低62美元 76人讓4.5分／大小分237.5 10月29日（週四）07:30 奧蘭多魔術 @ 多倫多暴龍 門票最低48美元 暴龍讓4.5分／大小分223.5 10月29日（週四）08:00 紐約尼克 @ 芝加哥公牛 門票最低57美元 尼克讓7.5分／大小分234.5 10月29日（週四）08:00 休士頓火箭 @ 密爾瓦基公鹿 門票最低18美元 火箭讓8.5分／大小分227.5 10月29日（週四）08:00 金州勇士 @ 明尼蘇達灰狼 門票最低54美元 灰狼讓3.5分／大小分228.5 10月29日（週四）08:00 丹佛金塊 @ 紐奧良鵜鶘 門票最低14美元 金塊讓4.5分／大小分240.5 10月29日（週四）09:00 聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士 門票最低18美元 馬刺讓12.5分／大小分234.5 10月29日（週四）09:30 奧克拉荷馬雷霆 @ 達拉斯獨行俠 門票最低33美元 雷霆讓5.5分／大小分229.5 10月29日（週四）10:30 洛杉磯湖人 @ 洛杉磯快艇 門票最低66美元 湖人讓5.5分／大小分228.5

開季豪取3連勝的洛杉磯湖人隊，今日坐鎮主場Crypto.com球館迎戰同樣維持不敗金身的波特蘭拓荒者隊。儘管湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟41分、5籃板與9助攻＝，但拓荒者展現極致團隊火力，先發4人得分突破20分大關，並在第四節讀秒階段靠著里拉德（Damian Lillard）致命三分球與莫蘭特（Ja Morant）關鍵拋投鎖定勝局，終場拓荒者以136：129逆轉擊敗湖人。拓荒者開季豪取3連勝並列西區不敗龍頭，湖人隊則遺憾終結開季3連勝、吞下新賽季首場敗仗。比賽首節湖人隊外線火力全開，唐西奇單節砍下16分，搭配里夫斯（Austin Reaves）接連取分，湖人一度建立起雙位數領先。拓荒者隨後由莫蘭特與中鋒羅威（Robert Williams III）發動反撲，首節打完湖人以38：32微幅領先。次節兩隊展開拉鋸，拓荒者阿夫迪亞（Deni Avdija）與霍勒迪（Jrue Holiday）連番在外線發砲逆轉比分；湖人則靠著馬姆科拉什維利（Sandro Mamukelashvili）手感發燙連續命中外線，包含半場結束前右側45度角的壓哨三分球，幫助湖人半場以73：68守住領先。第三節雙方持續互轟，里夫斯單場送出7次助攻，個人職業生涯總助攻數正式突破1500次大關，湖人帶著1分微幅領先進入決勝第四節。進入關鍵第四節，拓荒者替補與先發外線全面甦醒，阿夫迪亞、卡馬拉（Toumani Camara）與里拉德接連飆進三分，拉出一波12：3的猛烈攻勢一舉超前。儘管湖人威廉斯（Kenrich Williams）在底角命中三分再度反超，但拓荒者隨即由霍勒迪底角三分還以顏色。比賽最後1分鐘，莫蘭特突破拋投命中加上中投得手，隨後里拉德在終場前43.1秒飆進奠定勝局的致命後撤步三分球，將領先擴大至135：129。湖人唐西奇與里夫斯接連搶投外線未果，終場拓荒者便以136：129帶走勝利。拓荒者此役4人得分突破20分，阿夫迪亞繳出23分、4籃板與9助攻，莫蘭特貢獻23分與4助攻，霍勒迪挹注22分，里拉德斬獲21分與5籃板；羅威替補拿下14分與10籃板雙十。湖人隊方面，唐西奇出賽41分鐘狂砍41分、5籃板與9助攻，里夫斯攻下26分、4籃板與7助攻，馬姆科拉什維利拿下17分，凱斯勒（Walker Kessler）貢獻13分與8籃板，無奈決勝期防守崩盤，只能苦吞首敗。今日聯盟其他3場對決同樣張力十足，塞爾提克在延長賽125：124戰勝籃網，籃網新秀後衛布朗在讀秒階段衝動上籃放槍，塞爾提克一哥塔圖姆在最後2.3秒飆進後仰跳投壓哨絕殺，全場狂轟40分與生涯新高的18次罰球命中，率綠衫軍1分險勝小波特砍下27分的籃網。馬刺130：103擊敗國王，文班亞馬出賽26分鐘狂砍29分、10籃板與5阻攻，成為NBA史上第8位達成20次「25+10+5」神獸數據的球員，率馬刺血洗送給國王4連敗。衛冕軍尼克則以111：97活塞開胡，唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下27分統治禁區，率尼克主場力克里德（Paul Reed）攻下22分的活塞隊，斬斷活塞開季不敗金身。