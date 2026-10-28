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▲祖雄夫妻後來改買國產車代步，竟然被酸民嘲笑「是要開計程車嗎？」（圖／翻攝自YouTube＠佳娜祖雄“蒳家人” TT FAMILY ）

馬來西亞籍男星祖雄和烏克蘭籍的愛妻佳娜定居在台灣，兩人結婚3年多育有一女一子，雖然平時感情恩愛，但在理財方面仍有摩擦。佳娜近日在節目《歐耶一級棒》坦言，祖雄把200萬元的買車基金拿去投資虛擬貨幣，最後賠了120萬元，讓本來想買進口車的佳娜只能改選國產車，還要跟媽媽借錢，甚至因此被網友嘲笑「選這台車是要去開計程車嗎？」讓她覺得超委屈。\佳娜在節目上回憶，夫妻倆起初計畫購買電動車，但業務告知缺貨需要等待，祖雄見狀便提議將這筆購車金拿去操作虛擬貨幣，並掛保證喊話：「不要等了，我去買虛擬貨幣會翻兩倍，我直接買進口車給妳！」這番承諾讓佳娜滿心期待，不僅著手挑選車色，甚至連開車的畫面都夢到了。豈料投入資金後不久，加密貨幣市場就迎來大崩盤，原本的200萬元本金瞬間蒸發到只剩80萬元，慘虧120萬元。眼見鉅額虧損，祖雄卻堅持不肯認賠出場，還頻頻自稱懂投資。面對每天接送兩個孩子的現實需求，佳娜崩潰直言：「一直搭計程車很累，我就覺得完蛋了，馬上打給媽媽，問她可不可以借錢給我們。」由於買車預算嚴重縮減，夫妻倆最終折衷改訂國產車代步。但當佳娜在社群平台分享牽車喜訊時，卻引來部分酸民留言嘲笑：「選這台車是要去開計程車嗎？」讓她難過表示：「我已經很難過我的進口車不見了，他們還罵我！」這讓錄影現場的來賓聽後也紛紛替佳娜抱不平，認為祖雄畫大餅的行徑確實不妥。而根據祖雄夫妻去年在社群分享的影片，兩人購入的新車是紅色的Toyota Corolla Cross，豪華選配版售價83.9萬元起跳。