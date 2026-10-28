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台中市大型重型機車停車政策再放寬。台中市政府交通局今宣布，自11月1日起，全面開放大型重型機車停放路邊機車停車格及機慢車停放區，收費標準比照各路段現行機車費率辦理，落實「適車適所」原則。交通局長葉昭甫指出，為提升路邊停車空間使用效率，市府自今年2月起於13處路外停車場試辦重機停放機車格，5月進一步擴大至逢甲、勤美草悟道、文心秀泰及台中火車站等商圈路邊試辦。經評估成效良好且獲民眾正面回饋，決定自11月起全轄區路邊全面開放，提供重機車主更彈性的停車選擇。交通局說，重機停放路邊機車格及機慢車停放區，一律依照各路段現有機車收費費率與時段計費；車主雖可依需求購買汽車或機車月票，但兩種月票屬性不同、不得混用，停放何種格位即須使用對應票種。台中市停車管理處提醒，開放範圍僅限「路邊劃設之機車停車格及機慢車停放區」，騎樓及人行道一律不開放停放。停放時以「一格一車」為原則，車身任一部分皆不得超出標線；若車體較大無法完全停妥於單一機車格，應改停於機慢車停放區，或依法選擇停放汽車格，避免因違規越線影響行人及其他車輛通行安全。