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針對在野黨質疑台電虧損是能源政策錯誤所致，經濟部長龔明鑫今（28）日表示，國營事業虧損的主要原因是近期國際能源價格大幅上漲，台電、中油為照顧民生、穩定物價，並未將成本全數反映在國內油電價格，而是自行吸收部分成本。他強調，這是全球各國共同面臨的能源價格衝擊，並非台灣獨有的現象，若國內油電價格充分反映國際能源漲幅，消費者物價指數（CPI）可能超過3%。龔明鑫今赴立法院經濟委員會，就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行專案報告並備質詢。他會前受訪時表示，台電、中油除了確保國內油電供應，也肩負照顧民生、穩定物價的責任，近期國際能源價格飆漲，部分成本未完全反映在國內價格，導致國營事業面臨財務壓力，因此行政院透過預算撥補，協助改善財務狀況，確保能源供應穩定。龔明鑫表示，根據主計總處估算，若國際油價上漲10%，且國內價格如實反映，CPI將增加0.24個百分點；若電價上漲10%，CPI則會增加0.27個百分點。他指出，若國內油電價格充分反映國際能源價格漲幅，CPI恐怕不會只有目前約2%，而是可能超過3%，對基層民眾的生活將造成相當大的衝擊。他強調，政府必須在反映能源成本與維持物價穩定之間做出政策選擇，目前優先考量民生負擔，因此由台電、中油吸收部分成本，並透過預算撥補協助國營事業維持財務健全，希望各界理解並支持相關政策。針對媒體詢問，在野黨認為台電虧損源自能源政策錯誤，因此反對政府撥補，龔明鑫予以否認。他表示，造成國營事業虧損的主要原因是國際能源價格大幅上漲，各國因應方式大同小異，包括編列預算撥補國營事業、凍漲或調整價格等，目的都是減輕能源成本上升對民眾生活的衝擊。龔明鑫指出，國營事業吸收成本、政府編列預算協助財務平衡，是為了讓台電、中油在改善財務結構後，仍能持續穩定供應油電，並扮演維持物價、照顧民生的第一道防線。他強調，當國際原物料價格大幅上漲，各國都面臨類似挑戰，不能將國營事業虧損單純歸因於台灣自身的能源政策。龔明鑫進一步以國內油氣價格為例說明，政府目前仍以照顧民生為優先。95無鉛汽油目前每公升32.7元，較美伊戰爭前每公升28.7元上漲約13.9%，漲幅遠低於國際油價上漲64.7%；國內天然氣價格目前每立方公尺24.9元，較戰前今年2月的12.8元上漲約94.5%，同樣低於國際氣價約180%的漲幅。他表示，從國內油氣價格與國際漲幅的差距可以看出，政府並未將國際能源成本全面轉嫁給民眾，而是透過價格調整與國營事業吸收成本，盡可能降低能源價格上漲對民生及整體物價的衝擊。行政院推動預算撥補，也是希望逐步改善台電、中油的財務狀況，讓國營事業在持續穩定供應能源的同時，繼續承擔照顧民生、穩定物價的任務。