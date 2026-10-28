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選戰倒數，雙北網路聲量與各方民調引發外界熱議。民進黨新媒體中心主任阮俊達今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時指出，大數據顯示民進黨台北市長候選人沈伯洋帶動的「洋流」聲量雖成功外溢至新北，讓新北市長候選人蘇巧慧在好感度上表現亮眼，但他也擔憂新北的選情討論空間，恐被台北市的激戰給「吃掉」。阮俊達透露，在做網路宣傳時，除了看公開的發文，也會特別去觀察LINE封閉社群與群組。他點出，在國民黨的封閉群組內，年長的支持者與傳統選民現在的熱度有所提升，確實從國民黨中央到支持者都很有危機意識，手段上甚至出現「模仿洋流」的做法。黃光芹形容，這如同國民黨啟動了「全黨救一人」、「搶救萬安大兵」的模式，不過，阮俊達強調，選舉中各種策略大家都可以使用，民進黨更在意的是如何走得比國民黨更前面，持續讓百工百業支持者的熱情擴散。另外，在網路聲量方面，阮俊達引用QSearch大數據分析指出，10月19日到25日，沈伯洋的總聲量高達177萬，位居全國政治人物第一名，且已連續5週領先台北市長蔣萬安。他說，雖然蔣萬安因競總成立及颱風假坐鎮指揮，將聲量拉升至174萬，但蔣的負面文章比例高達52.5%，正面僅11.8%，淨值為負40.7%。他分析，蔣萬安因勘災掃地被質疑作秀，以及邀請藝人蔡康永引發的微博發文爭議，反而讓蔣的負面聲量上升。針對新北市的選情分析，阮俊達表示，蘇巧慧的單週聲量為8萬5千，領先國民黨市長候選人李四川的5萬3千，且蘇巧慧的正面文章比例達33.7%，負面僅29.9%，是雙北4位候選人中唯一「淨情緒值」呈現正向（3.7%）的候選人。阮俊達坦言，民進黨目前的隱憂，「我們一則以喜、一則以憂。喜的是巧慧新北的聲量很正面，但稍微要小心的是，新北選情的討論，有點被台北吃掉了」；他強調，最後1個月如何讓網友關注度更平均分配到新北及其他縣市，是重要課題。