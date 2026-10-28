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◼︎台北市10月29日停水範圍

▲台北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月29日停水範圍

▲新北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月29日停水範圍

▲桃園市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月29日停水範圍

▲台南市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月29日停水範圍

▲高雄市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月29日停水範圍

▲雲林縣10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月29日停水範圍

▲嘉義縣10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月29日停水範圍

▲台東縣10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月29日停水範圍

▲澎湖縣10月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月29日（週四）在以及總共9縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在桃園市還有長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月29日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月29日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：建國北路3段113巷(民族東路410巷至建國北路雙號側)及建國北路3段95號至111號(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月29日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月29日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區北投區：振華街22巷旁後巷(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月29日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：10月29日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月29日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月29日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月29日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區永和區：中興街133巷(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月29日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號、中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月29日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路355號至415號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月29日0時至0時30分(共半小時)停水原因：台電辦理電力外線工程分兩階段停電，青山加壓站將短暫停水📍停水地區新莊區：壽山路、天祥街、新北大道七段、青山路一段。泰山區/新北大道七段。🕦影響時間：10月29日09時至19時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大園區：北港路、潮音二路、潮音路一段、西濱路三段、許厝港路(皆含其巷道)。🕦影響時間：10月29日05時30分至06時(共半小時)停水原因：台電辦理電力外線工程分兩階段停電，青山加壓站將短暫停水📍停水地區桃園市：龜山區青山路二段。🕦影響時間：10月29日05時30分至06時(共半小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區楊梅區：三湖里、上湖里、員本里、富豐里、瑞原里。共5個村里。🕦影響時間：10月29日0時至06時(共6小時)停水原因：台電新設或線路改良工程需要停電，致內新加壓站無法供水。📍停水地區蘆竹區：內新路。🕦影響時間：10月29日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：10月29日13時至16時30分(共3小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：10月29日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新營區：東興八街、東安街。🕦影響時間：10月29日08時30分至16時30分(共8小時)停水原因：汰換管線📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：10月29日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：汰換管線📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：10月29日14時至15時(共1小時)停水原因：土庫鎮土庫潮厝小區漏水檢漏封閉作業📍停水地區土庫鎮：中央公路、中正路、仁愛街、信義街、光榮路三段、民權路、民生路、馬光路。褒忠鄉：中央公路、中正路、民權路。🕦影響時間：10月29日10時30分至16時30分(共6小時)停水原因：辦理新裝工程📍停水地區水上鄉：義興村番仔寮1號至81-1號及嘉義縣水上鄉義興村溪州仔1號至24號及嘉義縣水上鄉義興村下菜園15號至20號。🕦影響時間：10月29日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區台東市：中山路、勝利街、中華路一段、強國街、馬亨亨大道。🕦影響時間：10月29日22時至30日06時(共8小時)停水原因：分區計量管網漏水封閉測試作業📍停水地區西嶼鄉：大池村為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。