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中華職棒傳奇球星「森林王子」張泰山再度引發球迷關注！現年49歲的他近日在個人Instagram發布一段打擊練習影片，並寫下：「我在這裡跟大家宣布——泰山，準備復出了！」語帶懸念的宣告令人好奇，這名生涯累積289轟、2134支安打的傳奇強打，是否準備再度回到球場？事實上，張泰山今年初才正式結束與味全龍相關體系長達7年的合作，近年積極投入基層棒球培育，而兒子張可洛更遠赴日本沖繩就讀甲子園名校興南高校，父子兩代都持續走在棒球路上。張泰山近日在Instagram分享約47秒的打擊練習影片，畫面中可見他在夜間照明球場進行練打，穿著深色運動服、戴著打擊手套，熟悉的揮棒動作再度出現在鏡頭前，並且在貼文中寫下：「我在這裡跟大家宣布——泰山，準備復出了！」對熟悉中職的球迷而言，張泰山的名字具有特殊意義。他1996年從味全龍展開職業生涯，之後效力興農牛、統一獅，中職生涯累積2134支安打、289支全壘打及1338分打點，一直是聯盟代表性強打者，直到2018年才正式結束球員生涯。如今相隔8年再度拿起球棒，再次喚起球迷對昔日「森林王子」的記憶。2019年味全龍重返中職後，張泰山回到老東家擔任教練，2024年卸下打擊教練職務，隔年轉任頂新和德文教基金會棒球總監，將重心放在基層棒球推廣。不過，今年1月31日雙方合約到期後未再續約。張泰山2月透過社群平台宣布，與基金會的合作正式告一段落，也代表他離開了重新投入多年的味全體系。當時他表示，過去一年與小朋友一起打球、推廣棒球，讓他重新想起童年時熱愛棒球的初心。對於下一步，他並未透露具體去向，只表示：「下一站在哪裡，我保持期待，但我不會停下來。」雖然近年不再站在中職第一線，張泰山卻沒有離開棒球。他投入「泰山棒球學苑」，邀請具有職棒經驗的退役球員與教練共同指導基層選手，包括曾登上美國大聯盟的左投倪福德，以及前旅美投手宋文華，都先後加入教學團隊。這項計畫不只是協助年輕選手提升技術，也希望提供離開職棒舞台的球員另一條職涯道路，張泰山也持續學習國外運動科學及訓練方式，嘗試將新的知識帶回基層，讓過去身為職棒強打者的經驗，轉化為培育下一代選手的資源。除了張泰山本人，張家的棒球故事也正在下一個世代延續。兒子張可洛去年國中畢業後，決定前往日本沖繩發展棒球，並於2025年12月獲得興南高校錄取通知，展開留日求學之路。興南高校是日本高中棒球傳統勁旅，曾在2010年完成春、夏甲子園連霸，擁有深厚的棒球訓練背景。張可洛過去就讀大園國中，主要擔任投手與內野手，早在國三時就有赴日留學的想法，並提前準備日文與學校面試。張泰山曾透露，自己提醒兒子赴日後可能長時間無法見面，而且訓練及生活管理相當嚴格，但張可洛對未來很有主見，因此父母選擇全力支持。張泰山也強調，兒子必須在球技之外兼顧學業，真正的挑戰是進入日本學校後，如何適應不同的訓練方式與生活文化，繼續朝棒球夢邁進。