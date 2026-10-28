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疑涉免費磨菜刀、餐會 檢調搜索服務處

至少3助理遭帶走 服務處查扣多箱資料

廖宜琨尋求3連任 父親為前綠委廖本煙

民進黨新北市議員廖宜琨服務處今（28）日傳出遭搜索！由於廖宜琨競選團隊今年7月間，疑似以招待選民免費磨菜刀、免費餐會等方式涉及賄選，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處發動搜索及約談進行查證，廖宜琨及多名助理遭帶回詢問，全案朝違反《公職人員選舉罷免法》方向偵辦，預計稍晚移送新北地檢署複訊。檢調此次行動傳與廖宜琨競選團隊今年7月間舉辦的相關活動有關，包括替選區民眾提供免費磨菜刀服務，以及招待選民餐敘等內容，檢調目前正釐清相關活動是否涉及以利益交換選民支持。據《中時新聞網》今報導，調查官今日來回進出廖宜琨服務處，並帶回多箱資料，稍早也將廖宜琨及至少3名助理帶回詢問。搜索期間服務處鐵門拉下，不少前來的民眾並不知道服務處正在遭搜索，還在現場討論「今天怎麼鐵門拉下來」。報導指出，期間甚至有一位在地婦人直接進入正在搜索的服務處，與現場人員閒聊「如何選舉才會贏？」等話題，調查官一度請她離開，最後由服務處助理出面安撫後，婦人才離去。廖宜琨為民進黨籍2連霸新北市議員，父親是前民進黨立委、前新北市議員廖本煙。廖宜琨曾赴澳洲求學，取得昆士蘭科技大學經濟、會計雙學士學位，以及格里菲斯大學財務規劃碩士，之後取得CFA特許金融分析師資格，並曾任職澳洲國家銀行。他返台投入政壇後，2018年以2萬2975票首度當選新北市議員，選區為土城、樹林、三峽、鶯歌；2022年再以1萬8824票連任，今年則再度投入議員選舉、尋求3連任。