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5車次選前之夜到終點站已過零時 留意到站後交通接駁

今年地方公職人員選舉於11月28日（六）舉行，而高鐵表示，為了加強服務旅客返鄉投票需求，將自11月27日（五）至11月30日（一）為期4天的選舉疏運，期間加開40班次列車，總計718班次列車的旅運服務；各車次列車將自10月30日（五）凌晨零時起開放購票。台灣高鐵今（28）日表示，有鑑於過往疏運經驗，已針對11月27日（五）假期前最後工作日，下班通勤與返鄉人潮同時湧現，預計規劃當日17時至20時之間加開班次，讓4小時的下班尖峰時段內，每小時都有2至3班從南港或台北發車南下至台中、停靠沿途各站的列車，且均配置11節自由座。高鐵說明，總計4小時將提供9班擴大自由座列車，提供充足運能疏運自由座人潮。高鐵提到，敬請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間；而疏運期間各車次均配置「2至11節不等自由座車廂」，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線。高鐵提到，各車站將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。另外，11月27日（五）南下1297、1173車次；11月29日（日）北上1336、1698及1296車次，上述5車次僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點站（左營站/南港站）時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請搭乘上述5車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。高鐵表示，於疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解台灣高鐵各項優惠。高鐵提醒，準備利用自由座返鄉或出遊的旅客，預先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，可立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，建議優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。