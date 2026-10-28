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▲嶺東科大歡慶62週年校慶，市長盧秀燕特別錄製影片祝賀。（圖／嶺東提供）

▲嶺東科大歡慶校慶大會上，傑出校友與學校師長及校友總會代表合影。（圖／嶺東提供）

嶺東科技大學28日歡慶創校62週年，以「智慧嶺東‧AI啟新局」為主題，舉辦慶祝大會、傑出校友及資深教職員表揚等活動。校長陳仁龍表示，學校將結合中部科技產業需求，推動AI教學與產學合作，培育具專業及跨域能力的人才。因應產業數位轉型，嶺東今年新設人工智慧應用科技系，聚焦生成式AI與智慧應用開發，並設置「AI數位轉型應用培訓據點」，銜接企業需求與人才培訓；校內也透過遙控無人機飛手訓練培訓基地，拓展智慧科技實務教學。陳仁龍校長表示，系所調整也是校務發展重點，其中，國際企業系及觀光與休閒管理系已經教育部核定，自116學年度起，分別更名為「國際智慧商務系」及「觀光與餐旅管理系」，強化智慧商務、跨境經貿與觀光餐旅人才培育。台中市長盧秀燕錄製影片祝賀，指出市府與嶺東合作涵蓋南屯建功托嬰中心、豐樂非營利幼兒園、「青秀臺中」跨校人才培育專班，以及「千人動漫畫臺中」原創漫畫競賽等計畫，從幼兒托育、青年培力到社區學習，持續拓展合作。此外，南湖社區大學也連續3年獲校務評鑑特優。至於設計與就業培力方面，校方表示，今年共有15件作品獲紅點設計獎，並在新一代設計展、金點新秀展及A+文化資產創意獎等競賽獲獎；執行勞動部就業學程計畫的績效，連續兩年名列中彰投第1。校慶前夕，董事長王克文捐贈250萬元設置「王老師烘焙教室」，增添餐旅實作教學空間。陳仁龍表示，技職教育須回應產業變化，未來將持續深化與市府、企業合作，讓學生在專業訓練之外，累積實務及跨領域能力。校慶系列活動將延續至10月31日舉辦「校友回娘家」，邀請歷屆校友重返母校，共敘情誼、見證嶺東62年的傳承與榮耀。陳仁龍表示，未來嶺東將持續以「智慧嶺東‧AI啟新局」為願景，深化與市府及產業夥伴合作，為臺中培育更多引領未來的跨域人才，也為城市注入青春與創新動能。