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▲使用兩張「聯合住宿券」，可於平日入住知本老爺。（圖／知本老爺提供）

55歲以上享「多一張多享一晚」

購買環島券每張平均3999元 可住知本、礁溪、北投

2180元聯合餐飲券供兩人吃buffet 買10張送1張

▲持「2180元聯合餐飲券」至台北老爺可任選Le Café咖啡廳，享自助式午餐或晚餐2客。（圖／老爺酒店提供）

六福集團也有線上旅展 吃到飽券每張最低1114元

▲「敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券(6+1張/套)」每套7800元」，買六張送一張，平均一張僅要1114元。（圖／六福集團提供）

老爺酒店集團宣告，將於11月3日中午12點至11月9日推出「老爺感謝季」線上旅展，並於11月6日至9日同步參加「台灣國際旅展」。今年集結全台10家飯店、近30款住宿與餐飲優惠，主打每張3400元的聯合住宿券，使用一張即可雙人入住台北老爺、新竹老爺、南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺及老爺會館等指定據點，提供超過20種住宿組合，更針對55歲以上旅人推出指定飯店延長住宿優惠。餐券方面則有可用於全台老爺旗下12家餐廳的「2180元聯合餐飲券」，亦推出買10送1優惠，適用台北老爺Le Café咖啡廳雙人自助午餐或晚餐，折扣下來每人平均千元有找。老爺酒店集團每年旅展都推出人氣「聯合住宿券」，今年持續以每張3400元推出，適用全台10家飯店、超過20種住宿組合。使用一張即可雙人入住台北老爺、新竹老爺、南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺及老爺會館等指定據點；使用兩張則可入住知本老爺、北投老爺，享雙人住宿含早餐及館內抵用金，亦可選擇礁溪老爺得天露營區。旅展期間購買20張送2張、30張送3張。今年聯合住宿券更規劃55歲以上高年級旅人專屬活動，共6家飯店加碼推出「多一張多享一晚」，讓原本一晚假期延伸為兩晚深度旅行。於指定日期使用三張聯合住宿券，即可雙人連住知本老爺或北投老爺酒店兩晚含早餐；5月及9月平日使用四張聯合住宿券，即可享雙人連住礁溪老爺兩晚，加購早餐免服務費。另外，台南老爺及老爺會館亦推出平日連住兩晚的餐飲加碼，第二晚升級一泊二食。為歡慶知本老爺重新整裝後回歸，老爺酒店集團串聯全台10家飯店共同響應，限量線上推出20套「3萬9999元老爺環島套券」，可雙人入住知本老爺、礁溪老爺、北投老爺及台北老爺等全台10家飯店各一晚含早餐，再加贈知本老爺自助晚餐一次。以雙人入住10晚計算，每人每晚不到2000元。餐券方面，可用於全台老爺旗下12家餐廳的「2180元聯合餐飲券」，亦推出買10送1優惠，適用台北老爺Le Café咖啡廳雙人自助午餐或晚餐。結合餐飲與泡湯，北投老爺推出「1399元PURE餐廳餐飲券」，享單人午間純粹套餐，再贈沐泉療中心平日下午120分鐘泡湯體驗，旅展期間買10送1。其他餐飲商品包括南港老爺行旅「888元Soft Kitchen餐券」買10送1、新竹老爺「900元Le Café咖啡廳平假日餐券」，以及礁溪老爺每套11張「10,000元午餐揪團饗樂券」。：11月3日中午12點至11月9日六福集團也有線上旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店及六福宜蘭生態保育區，於10月29日中午12時起至11月16日搶先推出線上旅展，住宿券28折起、餐券64折起、遊樂園門票47折起。年年熱銷的「敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券(6+1張/套)」每套7800元」，買六張送一張，平均一張僅要1114元，每餐期獻上爐烤肋眼牛排、生食級干貝柱、風味泰國蝦等，即日起還可暢饗最新的「異國海鮮季」菜色，主打地中海、義式、泰式等異國海鮮美饌，包含「地中海茄醬橄欖焗海鮮」、「爐烤茴香鱸魚」、現點現做的「酥炸小卷佐辣味蒜醬」，還有酸香濃郁的「金湯酸白菜鮮魚海鮮鍋」等美味。