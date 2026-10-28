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2026台中景點TOP10一次看 公益路商圈奪冠

▲交通部觀光署統計，2026年1至8月台中人氣景點由公益路商圈奪冠，累計2309萬6535人次，較第二名一中商圈的1445萬4950人次多出約864萬人次。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

公益路8個月吸2309萬人！台中人讚爆美食、市集選擇多

▲公益路集結燒肉、火鍋、異國料理與咖啡廳，周邊還有勤美誠品、草悟道及審計新村，兼具美食、購物與休閒機能，成為台中最熱門的遊憩據點。（圖／觀旅局提供）

台中今年前8個月最受歡迎的景點出爐，公益路商圈以超過2309萬人次拿下第一，人氣大幅領先一中商圈約864萬人次。公益路沿線餐廳密集，從燒肉、火鍋到日式與義式料理都能找到，周邊還可串聯勤美誠品綠園道、草悟道、市民廣場及審計新村，適合聚餐、約會與假日出遊，穩居台中人氣景點冠軍，比第二名一中商圈多出約864萬人次，秋紅谷景觀生態公園則以逾963萬人次排名第三。公益路商圈橫跨台中西區與南屯區，沿線聚集燒肉、火鍋、日式料理、港式飲茶、義式餐廳及咖啡廳，不少知名餐飲品牌也在此設點。除了吃美食，周邊還有勤美誠品綠園道、草悟道、市民廣場、審計新村、向上市場及國立自然科學博物館，能一次安排聚餐、逛街與休閒行程。不少民眾認為，公益路沿線餐飲選擇豐富，從火鍋、燒肉到壽司都找得到，也有人喜歡勤美綠園道的悠閒氛圍，認為這裡適合散步、喝咖啡、逛市集。由於部分店家營業至深夜，晚上想與朋友吃宵夜也不難找到選擇。網友們也紛紛大讚，「時尚、潮流、美食讓人想一逛再逛的地方」、「公益路真的是美食一級戰區，想得到的知名連鎖品牌幾乎都在這裡找得到」、「每次來公益路都收穫滿滿！這邊有很多獨立的設計師品牌，可以找到外面買不到的獨特單品，而且價格也蠻合理的，CP值很高」、「適合散步、喝咖啡、度過悠閒午後的好地方，台中的城市之美就在這裡」。