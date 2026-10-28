我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日在衛武營登場。（圖／高市府教育局提供）

陪伴高雄市民三年的大南瓜，即將迎來最後一年展出，並將跟著市長陳其邁一起「畢業」。2026高雄萬聖節將於10月30日至11月1日在衛武營登場，今年活動全面升級，加碼親子裝扮星光大道、雙舞台演出及親子共創互動體驗，台鋼雄鷹啦啦隊女孩將現身點燈儀式，邀大小朋友一起搞怪狂歡。高市府教育局長吳立森表示，教育不只發生在教室裡，也能透過節慶活動融入家庭生活，讓孩子在遊戲、創作及互動中學習。今年高雄萬聖節以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，從燈光展演、舞台演出到親子共創體驗，設計多元且豐富的活動內容，鼓勵家長陪伴孩子共同參與，讓孩子在歡樂氛圍中發揮想像力、展現創意，也為親子留下珍貴的共同回憶。今年適逢大南瓜最後一次展出，更希望透過這場充滿歡笑與驚喜的節慶，邀請市民一起向陪伴大家三年的大南瓜道別。吳立森指出，深受民眾喜愛的南瓜燈光秀，今年進一步升級燈光展演效果，打造更具視覺震撼的節慶亮點，並規劃九大主題打卡專區，讓民眾從不同角度感受萬聖節的奇幻魅力。今年更以「親子裝扮星光大道」取代傳統遊行，安排兩天限定活動。此外，今年首度參考兒童節活動模式，推出親子互動體驗區「裝扮基地」。市集部分串聯衛武營，以文青時尚風融合神祕鬼怪元素，規劃超過250攤特色市集。高市府教育局也提醒活動期間預期將吸引大量人潮，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間；參與活動時也請留意現場公告及工作人員引導，共同維護活動秩序與安全，更多活動資訊請持續關注高雄市政府教育局相關訊息。