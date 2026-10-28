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罐頭、瓶裝水遭搶購 部分超市貨架出現缺貨

手搖收音機訂單暴增5倍 手電筒銷量飆284%

政府公布防災清單 每人每天應備3公升飲用水

飲用水：每人每天至少3公升，3天共9公升。

耐久保存食品：肉類罐頭、乾果、堅果等不易腐壞的食物。

緊急通訊設備：FM收音機，建議選擇不依賴一般電源的款式。

保暖及照明用品：睡袋、毛毯、手電筒及備用電池。

其他必需品：常備藥品、基本醫療用品及現金，以因應提款機或電子支付系統故障。

英國憂網攻癱瘓民生 俄羅斯船隻遭疑監控海底電纜

英國政府近日示警，民眾應提前準備至少3天份的食物、飲用水及緊急物資，以因應可能發生的網路攻擊、天然災害或供應鏈中斷。消息一出，英國各地掀起一波防災物資採購潮，瓶裝水、罐頭食品及電池等商品需求大增，部分超市甚至出現缺貨情形。其中，連鎖超市Iceland表示，週末罐頭食品銷量暴增40%，顯示不少民眾已開始響應政府呼籲。綜合英國《每日電訊報》、《泰晤士報》報導，英國國防大臣施紀賢（Wes Streeting）上週四宣布啟動「國家韌性對話」（National Resilience Conversation），呼籲家庭及企業提高危機應變能力，為可能發生的重大突發事件做好準備。英國線上超市Ocado週一（26日）出現多項民生用品缺貨情況，包括Volvic、Highland Spring及Brecon Carreg等品牌的瓶裝水，以及Heinz、Baxters等品牌的罐裝湯品，部分商品在網站上顯示無法購買。Ocado發言人表示，週末期間部分商品需求明顯增加，目前正與供應鏈合作夥伴協調補貨，並建議消費者持續查看庫存，或安排本週稍晚配送。另一家連鎖超市Iceland指出，週末罐頭食品銷量較平常增加40%，瓶裝水也相當熱銷。Iceland表示：「很明顯，消費者已經聽進政府的訊息。」不過，該公司強調，目前相關商品供應仍然充足。英格蘭北部連鎖超市Booths也觀察到，罐頭、瓶裝水及電池等商品銷售量較去年同期增加，但部分需求可能與近期風暴天氣有關。除了食物和飲用水，緊急照明及通訊設備也成為民眾搶購目標。政府發布防災建議後短短兩天，部分零售商的手搖式收音機訂單增加5倍，甚至出現售罄情況。英國線上電子產品零售商Maplin表示，上週四至週六期間，手電筒銷量較上個月同期增加284%，售價18.99英鎊的Ionos Almere手搖式收音機，也在上週五銷售一空。此外，亞馬遜英國網站週一晚間的食品雜貨熱銷排行榜中，瓶裝水及廚房紙巾占據前4名中的3個席次。Google Trends數據也顯示，今年10月英國民眾搜尋「求生包」（survival pack）的熱度，較去年同期暴增超過5000%。英國政府新推出的「Be Ready」防災網站，建議每個家庭準備至少可維持3天基本生活需求的緊急物資，包括：施紀賢表示，政府希望民眾思考，若超市支付系統突然癱瘓、重要供應鏈遭到攻擊，或基本服務中斷，家庭應如何應對。他強調，政府的目的是讓民眾「保持警覺，但不必恐慌」，並非鼓勵民眾大量囤貨。英國政府此次呼籲加強防災準備，正值國內網路安全風險升高。日前，網站開發常用的PHP程式語言被發現存在重大安全漏洞，可能讓駭客入侵網站與資料庫之間的傳輸過程，進而取得密碼、信用卡資料等敏感資訊。英國政府為處理相關資安疑慮，一度關閉32項政府線上服務，另有4項服務部分無法使用，連車輛檢驗系統也受到影響。另一方面，《每日電訊報》調查指出，俄羅斯商業拖網漁船疑似多次在連接英國、歐洲及美國的重要海底通訊電纜附近活動，可能正在蒐集電纜位置資訊。由於英國對國際海底電纜及全球食品供應鏈高度依賴，一旦遭遇重大網路攻擊或供應中斷，恐影響銀行、醫院、交通及民眾日常生活。施紀賢強調，面對日益複雜的網路威脅及國際安全風險，英國不僅需要強化國防，也應提升全民危機應變能力。對於外界擔憂防災宣導可能重演新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的恐慌性搶購，施紀賢則表示，歐洲其他國家早已推動類似措施，英國反而應該思考，為何直到現在才開始加強準備。