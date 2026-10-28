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▲貼心設計讓網友直呼可愛，Threads貼文一天吸引3.8萬人按讚，友善職場細節引發熱議。（圖／會員提供）

近日有網友在社群平台Threads分享，前往好市多高雄大順店購物意外發現一名女性員工身著「粉色背心服」，原來是業者特別設計的「孕媽咪」背心，讓主管、同事及顧客在工作互動中多一分體諒與關心，她忍不住直呼好可愛，貼文短短一天內吸引3.8萬人按讚。根據網友發文指出，「好市多懷孕的媽咪員工還會穿孕媽咪的背心耶，好可愛。」照片中女員工身著粉色背心，讓顧客一眼就能知道為正在孕育新生命的媽媽。據了解，是好市多體諒懷孕員工工作期間身體負擔增加，也可能面臨久站、搬運商品或其他需求；孕媽咪背心具有識別功能，能讓主管、同事及顧客在工作互動中多一分體諒與關心。透過孕媽咪背心讓懷孕員工在工作現場容易被辨識。不少網友表示，在媽媽有些體質真的很藏肚，不要覺得很驕傲就藏起來，企業願意重視真的很棒。眼尖網友還發現「對啊！而且雨鞋還有寫名字，超級貼心欸！」還有孕婦網友說：「這樣很好，懷孕的時候去好市多，我老公都很擔心我被推車撞到，這種企業保護孕媽咪我覺得很棒也很貼心，台灣就是要多一點這種職場。」好市多新高雄店今年7月正式開幕，憑藉寬敞的購物空間及鄰近港灣的特色，吸引不少會員前往採購，近期也有網友分享高雄新店員工主動協助搬運商品的暖心經驗，和大順店員工的孕媽咪專屬背心都引發討論，好市多這項貼心安排不僅讓孕期員工受到更多關注，也讓友善職場成為社群討論的溫暖話題。