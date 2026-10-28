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▲導演給田曦薇（左前）與閆桉（左後）示範強吻戲怎麼拍，竟被笑說像鎖喉。（圖／翻攝自微博@嫁金釵官微）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇與閆桉主演，討論度不斷升高，就連官方每次釋出的拍攝幕後，都能引發話題。而昨（27）日，官方微博公開一段強吻戲的拍攝花絮，導演看到田曦薇與閆桉方式不對，馬上請工作人員來跟自己示範，沒想到直接把充滿激情的強吻戲，瞬間變成鎖喉場面，讓劇迷全笑翻。官方昨日公開的幕後，是閆桉飾演的陸濯因吃醋，而衝進魏嬈（田曦薇 飾）的房間，田曦薇要做出嚇一跳樣子邊憤怒質問：「你怎可擅闖？」導演就坐在一旁為兩人講戲，就連台詞都是導演自己念，瞬間把激情四射的台詞變得非常官腔又冷靜。接著導演要閆桉起身，從背後抱住田曦薇強吻，但可能因為閆桉抱的太斯文，導演不滿意說：「別這麼抱。」然後把場外一名工作人員叫進來示範，導演用力把前方的工作人員往後拉，還把手死死按在對方脖子下方，另一隻手則抓住他肩膀，臉再慢慢靠近，一邊示範一邊教學。可能是因為導演跟工作人員都穿得非常厚的羽絨外套，浪漫吻戲變成看起來像鎖喉，讓劇迷們都笑翻直呼：「這吻戲整個變味，變成鎖喉」、「導演還給他們上親密指導，好好笑」、「笑死我了，現場讀出來劇本」、「導演這樣示範是正確的嗎？」