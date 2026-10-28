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今預錄王偉忠專訪 蔣萬安加強專訪曝光

沈伯洋明再上沈春華節目

台北市長選戰進入最後衝刺，尋求連任的台北市長蔣萬安近期增加專訪行程、搶曝光，繼19日接受趙少康《少康戰情室》專訪後，依照先前曝光的安排，他今（28）日也將預錄資深製作人王偉忠的專訪。由於王偉忠先前曾訪問民進黨台北市長候選人沈伯洋，相關內容在社群上引發高度議論，蔣萬安何時接受王偉忠訪問也一度成為焦點。蔣萬安近期逐步加強受訪曝光，先前面對媒體詢問何時接受趙少康、王偉忠等人專訪時，他曾表示邀約很多，團隊會依時間及行程持續協調；隨後《少康戰情室》專訪先於19日登場，如今王偉忠專訪也排定28日預錄。由於王偉忠先前訪問沈伯洋時，節目內容在網路上吸引大批用戶觀看，也讓沈伯洋跨出既有支持圈的選戰策略備受關注。外界因此持續關注蔣萬安是否也會接受王偉忠訪問？如今蔣萬安確定進行專訪預錄。值得注意的是，繼先後登上王偉忠、李四端、王淺秋及趙少康等人的節目，被稱為「突破同溫層」、「破圈」後，《ETToday新聞雲》今揭露，沈伯洋預計29日下午再接受資深主持人沈春華《發生沈麼事》專訪。沈春華長年主持新聞及政論節目，過去曾多次被國民黨人士公開或私下勸進參政，2019年國民黨總統初選期間，也曾受邀擔任電視政見會主持人。