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謝祖武今（28）日擔任介惠基金會「歲末傳愛」公益大使，被問到兒子謝展榮日前分享曾向林暉閔借2000元周轉房租，先是反問「他跟朋友借錢？」接著笑說：「他應該跟我借或跟媽媽借，我們應該不會收利息。」對於兒子一段時間沒戲拍，他直言依然沒有金援，希望孩子為自己的選擇負責，但也透露年底仍會照例包紅包。謝展榮兩年前憑《有生之年》獲得金鐘新人獎，卻在今年9月受訪時透露，近10個月幾乎沒有戲約，於是接演唱會硬體、拆裝台等工作維持生活，還曾為了房租向林暉閔借2000元周轉。談到影視產業景氣，謝祖武也表示自己今年重心都放在宣傳失智、失能相關的講座上，並沒有拍戲。他也知曉今年的影視寒冬，形容這是「一把篩子」，認為各行各業都會經歷低潮，重點是如何準備、持續努力。至於被問到對兒子沒戲拍的看法，他先是更正說「是8個月」，並坦言演員難免經歷等待工作的階段，「8個月時間換你一輩子的警覺，其實很划得來吧。」聽聞謝展榮曾借錢付房租，謝祖武表示兒子並未向自己開口，他認為若想改善拮据，就得想辦法增加收入：「他可以跟我借，不會有利息，（沒錢）那就想辦法賺錢」，是為人爸媽能做到的事。他也表示這段期間沒有額外金援兒子，「自己選擇的路，自己要去負責，因為人長大了嘛，男子漢大丈夫不是口號，要經得起餓。」不過嚴肅之餘仍不忘開玩笑，說其他明星穿得漂亮是因為他們有錢，如果兒子沒戲拍可以先穿舊衣服，甚至無償借穿自己的，只是得「洗乾淨再還」。談到最近一次跟兒子互動，他說一家人日前才一起回屏東探望阿嬤，難得坐下來聚餐，聊得相當開心，父子平時較少聊經濟狀況，多半談以前的生活往事，沒有特別討論兒子的工作空窗。謝祖武也希望謝展榮接下來能有演出機會，並預告年底照常包紅包，但不會加碼，笑說如果網友又要酸他，他也做一次回應：「並不是我摳門，是這個現實太吝嗇了。」對於兒子靠勞力賺生活費，謝祖武透露他其實做得很開心，尤其替趙傳演唱會搭拆舞台，能在後台聽見喜歡的歌曲，對兒子而言是難得的機會。唯一可惜的是當時忙於工作，沒能找趙傳簽名、握手。謝祖武在記者會中分享連續兩年與介惠深入偏鄉的感受，這次在彰化探訪了兩個家庭，聆聽他們長年照顧家人的故事。其中，陳家兄弟是由年邁的哥哥照顧身心障礙的弟弟，家裡的舊電鍋已煮不熟飯，卻仍捨不得換新，介惠彰化服務中心發現後協助添購，由謝祖武親手送到家中，開心祝福「新鍋新氣象！」介惠平時也協助環境清潔與生活照顧，讓哥哥不必獨自承擔照顧責任。而另一對陳家姐弟，則是姐姐在父母過世後接下照顧弟弟的責任，每天往返探視四次，在工作與照顧之間奔忙；過去家中洗衣機損壞，弟弟的衣物、床單都得一件件手洗，介惠協助添購洗衣機，並持續提供照顧服務與紓壓課程，減輕她的負擔，也給予關懷與陪伴。影片中的陳姐姐也來到記者會現場，分享長期照顧弟弟的心路歷程。這份對家人的牽掛，讓謝祖武深有感觸。探訪時，他曾談起太太過去照顧母親的辛苦，更能理解照顧者在疲累之中，仍放心不下家人的心情。