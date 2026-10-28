王品集團旗下石二鍋全台破100店，今（28）日「台中文心崇德店」全新風格旗艦店亮相，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，直擊新鮮透明廚房、自助吧升級6款霜淇淋吃到飽；消費套餐免費送白蝦優惠。王品集團表示，全台門市同慶拿「感蝦卡」月月送白蝦、「菜盤升級」、免費贈小干貝等優惠一次整理。
石二鍋「台中文心崇德店」開箱！自助吧升級 透明廚房風格旗艦店
王品集團快食尚事業群總經理巫意嬋表示，石二鍋是全台唯一獲得「AMOT星級溯源餐廳評鑑」三星認證的國民連鎖小火鍋。石二鍋正式跨越百店里程碑，近期展開門市店裝升級計劃。
巫意嬋介紹全新風格旗艦店「台中文心崇德店」以「鮮」為名，說明：「『透明廚房』就像把廚房打開、過程透明化；堅持使用原塊肉、現點現切，並挑選溯源履歷時蔬與有機鮮菇等食材，讓客人安心」。
搭配溫潤大地色系的木質調店裝、並點綴綠意，營造舒適溫暖的用餐氛圍，盼望讓客人每一次入座，都像回到一處熟悉而安心的日常所在。
王品集團表示，預計今年底、全台將再陸續開幕4家門店，使石二鍋整體店數達到104間。
「台中文心崇德店」同時將自助吧升級，推出6款全新口味霜淇淋，推薦冬季必吃的草莓優格、巧克力、草莓巧克力綜合，及牛奶、桂圓、牛奶桂圓綜合，滿足愛吃冰的台灣人胃口。
石二鍋冬季全新湯底！石頭魷魚鍋、石頭燒酒鍋 溫暖開吃
迎接秋冬季節，石二鍋延續經典石頭鍋的濃郁風味，全新推出古早味選擇，加入魷魚、香菇和蒜片煮出「石頭魷魚鍋」，還以數種中藥材搭配米酒燉煮「石頭燒酒鍋」，甘甜順口，一喝療癒。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃「石頭魷魚鍋」，復刻古早味魷魚螺肉蒜風味，喝起來鹹鮮有味；還一直聞到隔壁朋友的「石頭燒酒鍋」散發酒香。
石二鍋最新優惠！「感蝦卡」送白蝦、菜盤升級、免費贈小干貝
石二鍋「台中文心崇德店」開幕限定優惠：
◾️10月27日至10月31日：瘋美食會員加贈3%瘋點數
◾️11月1日至11月5日：出示指定貼文，內用消費套餐，即贈 「白蝦」乙份（每桌限贈一份）。
提醒大家，以上優惠僅限台中文心崇德店。
石二鍋 台中文心崇德店 餐廳資訊
地址：台中市北屯區文心路4段595號1樓
電話：042247-7179
石二鍋「全台門市」同慶優惠：
◾️10月28日起，內用單筆消費滿1000元即贈「感蝦卡」、或以99元加價購，即可獲得（每店限量100張，送／售完為止）。
2027年1月至2027年12月，憑「感蝦卡」內用石二鍋，消費套餐「免費月月送白蝦」乙份（總價值超過1400元，每月限兌換1次、每次每桌限贈1份）。
◾️10月28日起，石二鍋內用消費限量送「一把罩浴帽」（每店限量200頂，送完為止）；於社群粉專留言「吃石二鍋戴浴帽」的照片，再抽獎「和室椅」絕版周邊商品（3位幸運兒）。
◾️即日起至11月30日，成為王品石二鍋新加入官方LINE好友，馬上領取「菜盤免費升級」兌換券乙份（重複加入僅會獲得乙次）。
即日起至12月31日，憑券內用石二鍋消費一客套餐，享「菜盤免費升級」（詳細使用說明請見票券）。
◾️2027年12月31日前，全台門市點「雙享自由配」任一客與「海陸大三拼」任一客，即可「免費贈送小干貝」一份。
賴山嶼：番茄湯升級「不加價」！刮刮樂抽88折、加菜優惠
主打「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」的賴山嶼，秋冬季節則
推出日光番茄濃湯升級計畫，嚴選當季日光番茄， 經長時間日照熟成、慢熬出天然酸甜的湯底，標榜升級「不加價」，優化更鮮明、更有層次的番茄風味。
賴山嶼同步推出「日光顯影・
山嶼冬日祈願祭」限定活動，即日起至11月15日，凡點購日光番茄濃湯，即贈「 冬日番茄祈願套組」一組（每鍋贈送一組，數量有限、送完為止）。 套組包含番茄祈願刮刮卡與番茄貼紙，可解鎖單筆消費享88折、兌換種子盲盒、及季節蔬菜加菜優惠（蔬菜品項依門市當季供應為準）。
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王品集團快食尚事業群總經理巫意嬋表示，石二鍋是全台唯一獲得「AMOT星級溯源餐廳評鑑」三星認證的國民連鎖小火鍋。石二鍋正式跨越百店里程碑，近期展開門市店裝升級計劃。
王品集團表示，預計今年底、全台將再陸續開幕4家門店，使石二鍋整體店數達到104間。
迎接秋冬季節，石二鍋延續經典石頭鍋的濃郁風味，全新推出古早味選擇，加入魷魚、香菇和蒜片煮出「石頭魷魚鍋」，還以數種中藥材搭配米酒燉煮「石頭燒酒鍋」，甘甜順口，一喝療癒。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃「石頭魷魚鍋」，復刻古早味魷魚螺肉蒜風味，喝起來鹹鮮有味；還一直聞到隔壁朋友的「石頭燒酒鍋」散發酒香。
石二鍋「台中文心崇德店」開幕限定優惠：
◾️10月27日至10月31日：瘋美食會員加贈3%瘋點數
◾️11月1日至11月5日：出示指定貼文，內用消費套餐，即贈 「白蝦」乙份（每桌限贈一份）。
提醒大家，以上優惠僅限台中文心崇德店。
石二鍋 台中文心崇德店 餐廳資訊
地址：台中市北屯區文心路4段595號1樓
電話：042247-7179
◾️10月28日起，內用單筆消費滿1000元即贈「感蝦卡」、或以99元加價購，即可獲得（每店限量100張，送／售完為止）。
2027年1月至2027年12月，憑「感蝦卡」內用石二鍋，消費套餐「免費月月送白蝦」乙份（總價值超過1400元，每月限兌換1次、每次每桌限贈1份）。
◾️10月28日起，石二鍋內用消費限量送「一把罩浴帽」（每店限量200頂，送完為止）；於社群粉專留言「吃石二鍋戴浴帽」的照片，再抽獎「和室椅」絕版周邊商品（3位幸運兒）。
◾️即日起至11月30日，成為王品石二鍋新加入官方LINE好友，馬上領取「菜盤免費升級」兌換券乙份（重複加入僅會獲得乙次）。
即日起至12月31日，憑券內用石二鍋消費一客套餐，享「菜盤免費升級」（詳細使用說明請見票券）。
◾️2027年12月31日前，全台門市點「雙享自由配」任一客與「海陸大三拼」任一客，即可「免費贈送小干貝」一份。
主打「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」的賴山嶼，秋冬季節則
賴山嶼同步推出「日光顯影・