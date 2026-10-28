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謝祖武今（28）日擔任介惠基金會「歲末傳愛」公益大使，談到AI逐漸融入生活自己也很有感覺，透露老婆會獨自在房間與AI聊天，還特別設定女聲、語調與口音，讓起初不知情的他一度緊張，笑說彷彿重回《台灣靈異事件》：「因為房間只有她一個人，我不曉得她在跟誰聊天。」他也發現，老婆跟AI、丈母娘通話時都會關門，打趣說若要講自己壞話，其實當面講也沒關係。謝祖武表示，自己較少使用AI，也會刻意克制依賴，直到看見老婆與AI互動，才知道現在連聲音、性別及說話方式都能設定。他當場模仿AI語氣：「是喔？你這麼晚還沒吃飯？那我幫你找一下餐廳，那你今天想吃什麼呢？」尤其連句尾的「喔」都相當自然，讓他直呼技術進步。老婆還得意向他展示，這些都是自己設定的。謝祖武笑說，對方選擇女聲，「我想她可能不想讓我不太開心。」被問老婆是否常找AI聊天，他趕緊澄清：「她還是會跟我講話啦！目前還會」接著又笑喊AI只是「暫代」，幽默回應逗樂現場。不過謝祖武思考後，仍沒有跟AI對話，認為自己可以跟家人聊天，也可以選擇安靜，不一定要找個對象隨時應答。他笑說自己拍《台灣靈異事件》的記憶太深刻，總覺得一個人在房間，卻出現兩個人對談的聲音有些奇妙。他還觀察到，老婆與AI或媽媽聊天時都會關房門，但基於尊重，自己從不偷聽。被虧是不是在講他的壞話，他自嘲：「講我壞話其實不用關著門講，當著我面講我也不敢說什麼。」聊起家庭相處，他又笑稱老婆對自己是「義務性的問候」，問兒子吃飯了沒，則會追加叮嚀「你不能不吃喔，你要多吃一點喔」，讓他忍不住感嘆：「冷暖盡在人心了。」至於演員被詢問臉部、聲音授權的趨勢，謝祖武表示目前沒有收到相關邀約，也暫不考慮這樣做。他認為AI提醒所有人，任何工作都有被取代的可能，但真人演員具有生命經驗，觀眾看見本人演出，仍能感受到不同的情感與溫度，「我們常常都說真善美，真排在第一位。」