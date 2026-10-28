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由新光銀行統籌主辦美好證券3年期新臺幣15億元聯貸案，順利籌組完成並於日前簽約。此次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：中華票券、合庫票券、台灣票券以及大中票券等4家共同參與，顯示參貸機構對美好證券經營體質與未來發展潛力給予高度肯定。美好證券近年營運表現穩健，積極從傳統「交易驅動」的通道模式，轉型為以「資管及財管驅動」的投資銀行型券商。受惠於多元業務布局逐步發酵，公司於融資端推出分戶帳、股權連結結構型商品（ELN）及保本結構型商品（PGN）等多元金融創新工具，有效帶動資產管理規模與經紀業務顯著成長；自營布局則以「AI五層蛋糕」為核心框架，精準重倉台積電、鴻海等全球 AI 龍頭，強勁推升 2026 年淨值年增幅增長逾三成。今年前9月每股綜合損益達13.165元。跟去年同期相比，每股綜合損益年增逾2.2倍。新光銀行表示，在市場波動環境中，美好證券仍維持良好風險控管能力，展現成熟的經營體質與穩健資產品質。透過此次聯貸案強化資本結構與資金彈性，將有助於支應未來業務擴展需求，預期在銀行團支持下持續優化資金成本與財務結構，進一步提升整體財務穩健度與獲利能力。根據最新數據，美好證券在派發 2025 年度 6.25 億元現金股利及實施庫藏股，公司淨值仍從2025年底的97.66億元，大幅躍升至2026年9月自結數的127.47億元。公司自2018年新經營團隊接手後，截至2026年9月底累計淨值成長率已達198%，成長幅度顯著優於同業平均值。此次資金挹注將進一步強化公司的發展動能。新光銀行秉持母公司台新新光金控「誠信、承諾、創新、合作」的企業核心價值，致力於深化客戶關係，持續為在地優質企業提供全方位的金融服務，並落實永續金融的精神，以創造與企業雙贏契機。