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徐佳青遭問一天18萬住宿費 林佳龍：外交部沒有這筆支出

徐蔚民「扛轎」惹議 林佳龍證實已調回外交部

李冠德職場霸凌調查成立 外交部啟動新人事安排

外交部近期接連爆出駐日內瓦辦事處長李冠德涉嫌職場霸凌、駐馬紹爾群島大使徐蔚民因發想國慶酒會「扛轎」表演引發爭議，以及前僑委會委員長徐佳青遭質疑濫用外館資源。外交部長林佳龍今（28）日受訪時一一回應，證實徐蔚民與李冠德均已調回外交部，其中李冠德涉及職場霸凌的部分，經調查小組認定成立。至於媒體追問徐佳青在達拉斯一天18萬元的住宿費用，林佳龍則表示，外交部並沒有這筆支出，應由僑委會進一步說明。徐佳青近期屢遭質疑濫用外館資源，包括出國旅費、公務車使用及家人隨團出訪等問題，並於日前已請辭，僑委會也成立專案調查小組。行政院長卓榮泰27日表示，僑委會與外交部都已展開調查，希望能在3個月內提出結果。媒體今進一步在立法院會後詢問林佳龍，徐佳青在達拉斯一天18萬元的飯店住宿費是否屬實，以及核銷是否涉及違法？他表示，初步了解應該不是外交部的帳，「一般來講也不會是這樣」，認為僑委會應該會有進一步說明。媒體追問，這筆18萬元費用究竟如何核銷？林佳龍再次強調，「我們並沒有這一個支出」，解釋僑委會的住宿安排一般由僑委會直接負責，外交部駐外館處有時僅提供行政協助，並未證實媒體所詢住宿金額及核銷情形。至於駐馬紹爾群島大使徐蔚民原規劃在國慶酒會安排由8名當地民眾扛起木床作為轎床，讓自己坐在上方進場，另有變裝秀表演，相關安排遭外交部否決，彩排畫面曝光後仍引發爭議，隨後更傳出徐蔚民返台述職後請辭。林佳龍今上午在立法院答詢時表示，外交部已將徐蔚民調回，沒有請辭的問題，並依行政程序進行檢討。此外，林佳龍也於會後受訪表示，有關駐馬紹爾大使的人事安排，目前徐蔚民已經調部，外交部也重新啟動人事作業，後續新任大使派任將依照相關程序辦理。另一方面，駐日內瓦辦事處長李冠德先前遭控涉及職場霸凌、濫用公帑等爭議，外交部7月底接獲檢舉後啟動調查，李冠德也於8月17日返台配合調查。外交部今日證實，調查小組已認定李冠德部分行為構成職場霸凌，並將其調離現職、調回外交部本部。媒體追問，李冠德調回台灣後是否還有進一步懲處？林佳龍表示，調查小組已經提出報告，「有他涉及這個霸凌的部分已經成立」，因此外交部將其調部，新任處長的人事作業也會啟動。針對外館接連傳出職場霸凌、性騷擾等案件，媒體也詢問外交部是否規劃加強宣導或建立新制度？林佳龍表示，外交部已有相關制度，若接獲同仁申訴，或發現有必要主動調查的情形，都會進行查辦。他坦言，部分外館同仁可能不太了解新的法令規定，因此將持續加強宣導，確保同仁有申訴管道，同時保障隱私。他也強調，外交部遇到問題就會面對、處理，建立更正常、良好的職場環境。