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預售高價住宅成交正上演城市分化：台北領增、新北總價帶上移、新竹科技業撐盤。六都與新竹縣市前8月高價宅成交年增32.8%，占比升至2.5%，與整體預售買氣收斂形成反差。信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，這波成長並非各地同步，而是台北領增、新北自住總價帶上移，於新竹則是科技業買盤支撐所形成的城市分化。六都與新竹縣市前8月住宅預售共成交21,609件，年減4.4%。其中1,000萬元以下成交年減22.7%、1,000萬至2,000萬元年減 16.5%；反觀2,000萬至 3,000萬元年增10.1%、3,000萬至4,000萬元年增15.7%，4,000萬以上高價住宅卻大增32.8%，在整體量縮下，市場交易主力已逐步向中高總價移動。台北市是高價住宅成交成長最顯著的市場，成交由165件增至322件，占該市預售成交比重自6.6%升至11.4%，主要集中於北士科重劃區與大安區。在核心地段土地稀缺、指標案集中推出下，高資產族的換屋與置產需求，持續支撐高價案去化。新北市的變化則體現在自住產品總價門檻上移。過去最具代表性的1,000萬至2,000萬元產品占比，由49.2% 降至37.1%；2,000萬至4,000萬元占比則由43.8%升至54.4%，成交總價中位數更由1,962萬元提高至2,225萬元。顯示單價提升使得新北首購族已愈來愈難以2,000萬元以下購入合適新案，家庭型自住需求更多進入中總價帶，原先落在中總價帶的購屋門檻也隨之推升跨入高總價。新竹縣市高價住宅成交大多落在新竹縣以29件為主要來源。竹科生活圈的高階人才、雙薪家庭與換屋客，具備高自備款與穩定現金流，對大坪數家庭型新案承接力強，搭配特定新案推出，帶動高價市場表現。童莉婷認為，預售市場的購買力已由普及型的低總價首購需求，轉向具核心地段、產業就業與家庭型產品支撐的中高總價市場，也讓城市之間的總價結構差距更為鮮明。