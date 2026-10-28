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趙少康昨晚現身關心辯論 徐巧芯澄清：不是找大咖特訓

強調蔣萬安不需要別人教 徐巧芯：市政才是辯論重點

3萬人造勢、夜市支持者湧現 徐巧芯：給蔣萬安很大信心

台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋首場電視辯論將於10月31日登場，外傳蔣萬安陣營找來「重量級媒體人」進行辯論特訓，前中廣董事長趙少康也被點名。對此，身兼蔣萬安競選總部執行總幹事的國民黨立委徐巧芯今（28）日證實，趙少康昨晚確實有來關心蔣萬安的辯論準備，但外界形容找大咖媒體人「特訓」，與實際情況並不完全相符。她強調，趙少康主要是以過來人身分分享辯論經驗，蔣萬安擔任市長4年，最重要的準備仍是市政內容，「不需要任何人去教導他」。蔣萬安與沈伯洋首場電視辯論，確定於10月31日登場。日前傳出蔣萬安陣營找來「重量級媒體人」協助辯論特訓，蔣萬安接受電視專訪時，被問及是否由趙少康或北市研考會主委殷瑋協助準備，當時並未正面證實，僅表示會與幕僚團隊討論。對此，徐巧芯表示，「趙大哥昨天晚上確實有來關心蔣萬安市長的辯論情況」，不過，她也澄清，看到不少媒體報導蔣萬安找來大咖媒體人進行辯論訓練，這樣的說法與實際情況並不完全相符。徐巧芯解釋，趙少康是近期曾參加過辯論會的人，過去擔任國民黨提名的副總統候選人，具有實際參與辯論的經驗，因此對於10月31日的辯論會相當關心，也能就辯論流程及相關安排，提供一些想法給蔣萬安參考。徐巧芯強調，蔣萬安已經擔任4年台北市長，辯論準備最重要的仍是市政部分，這一點無論是她或趙少康，都不可能取代蔣萬安。蔣萬安在辯論準備上，「不需要任何人去教導他，或是教他要怎麼做」，團隊希望的是誠實、務實且踏實地，將過去4年的施政努力，向台北市民做完整呈現。至於實際辯論訓練安排，徐巧芯表示，蔣萬安目前相當專注於10月31日的辯論準備，但能夠練習的時間並不多，因為市政工作仍必須優先顧好。團隊非常珍惜這次辯論機會，重點並不是要與對手吵架，也不希望外界只將目光放在雙方可能出現的言語攻防，而是希望透過辯論，向市民說明過去4年做了什麼，以及未來4年打算做什麼，進一步爭取市民認同，讓蔣萬安能夠繼續連任、再替台北市服務4年。此外，談到近日選戰氣氛，徐巧芯也特別感謝10月26日蔣萬安競選總部成立大會，到場替蔣萬安加油打氣的支持者，以及27日晚間在內湖737夜市站出來的民眾。徐巧芯指出，內湖737夜市當晚有非常多民眾到場，情緒也相當激動，她相信這些鼓勵，蔣萬安都已經收到了。當蔣萬安向群眾高喊「不要怕，站出來」時，民眾真的站出來了，這也給蔣萬安非常大的信心。徐巧芯強調，無論民調如何變化，蔣萬安團隊不管在選舉或市政上，都會持續向前看、向前走。現階段除了顧好市政工作，也將把握有限時間準備辯論，透過10月31日的機會，向市民完整說明施政成果與未來願景。