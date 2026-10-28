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隨著2026九合一大選進入倒數階段，台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨候選人沈伯洋則打出「洋流」搶攻選票，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，民眾黨創黨主席柯文哲近期「挺蔣貶沈」的態勢逐漸明朗，將成為蔣萬安勝選連任的「關鍵王牌」。不過，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元狠酸：「柯文哲要不要先擔心自己的官司？」鈕則勳表示，雖然現今柯文哲仍未明確挺蔣萬安，但對方展現積極誠意請益，只要柯P能全力挺蔣，便能在蔣的後期決戰中有三大助益—，首先，柯P或許真的是能破解洋流的大咖；其次，柯文哲才是能號召「小草」歸隊白營挺蔣的關鍵人士；最後則是強化藍白合，鋪墊2028繼續合作的可能。鈕則勳指出，柯若能在關鍵時機力挺蔣萬安，除能讓蔣選情更加維穩外，藍白合若能守住幾個城池，也能避免綠營的步步進逼、各個擊破，更能累積2028年合作的互信及默契，柯也能藉其能量在與藍營談2028合作時，強化白營的談判籌碼，平衡藍營權力；若「柯蔣會」能成局，柯P挺蔣的機會便明顯拉升，更可能成為蔣勝選連任的臨門一腳、關鍵王牌。然而，葉耀元看了相關評論後倒不這麼認為，他接連拋出疑問：「柯文哲有票？2028跟柯文哲有關係？」最後，他更是不客氣地吐槽：「柯文哲要不要先擔心自己的官司比較重要。」隨後也引來不少網友留言冷嗆「貪污犯的保證⋯⋯」、「看來這柯還認為自己是個咖⋯」、「自己貪污都自身難保了，還要去挺別人？可笑內」。