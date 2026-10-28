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民進黨台中市長候選人何欣純陸空戰齊發，繼昨(27)日烏日區車掃前往玉闕朝仁宮獲贈甘蔗、包粽祈福後，今(28)日持續深入大肚、龍井海線車掃。面對國民黨對手江啟臣直指「洋流效應」外溢6%僅是鞏固綠營基本盤，何欣純強勢回應，雙方民調差距早已拉近至誤差範圍內，基層展現的熱情讓她深感這股「暖流」正持續發酵，對選情深具信心。何欣純選戰腳步不停歇，陸戰深入各區基層。昨日車隊前往烏日區玉闕朝仁宮參拜，受到廟方熱情歡迎，現場特地備齊象徵「包中」的包子、粽子，以及近期話題最夯的甘蔗，預祝她高票當選、倒吃甘蔗。今何欣純再接再厲，在市議員張家銨、曾威陪同下挺進海線大肚與龍井，車隊上午於大肚飛媽萬興宮集結，萬興宮主委劉梓銘親自現身帶頭高喊「凍蒜」，現場士氣高昂。針對國民黨對手江啟臣昨在政論節目受訪時稱「洋流效應外溢約6%、旨在鞏固綠營基本盤」，何欣純受訪時直接回擊表示，事實上她與江啟臣的差距正持續縮小，甚至已在民調誤差範圍之內。她強調，民調數字固然是重要參考，但最關鍵的還是11月28日投票當天，每一張支持改變的選票都能扎實入匭並開出來，最後的開票結果才是真正的勝負。何欣純指出，外界所討論的「洋流」確實成功喚起台中市民的熱情與期待，她非常感謝這麼多在地鄉親一路堅定相挺，「這讓我感覺到就是一股真正的暖流。」她堅定表示，匯聚這股龐大正向的力量，未來的選舉結果一定會是好的，自己充滿自信，也相信台中市民最有智慧，一定會做出最好的選擇。