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密集排案遭疑針對沈伯洋 徐巧芯：與選舉無關

綠營喊快審預算又嫌議程多 徐巧芯酸：先生少爺小姐很難伺候

上週三天只開一天會 徐巧芯：要讓人民看到立院認真問政

立法院外交及國防委員會本週安排密集議程，遭綠營質疑，身兼蔣萬安競選總部執行總幹事的國民黨立委徐巧芯，刻意藉由排案牽制民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選活動。對此，徐巧芯今（28）日反駁，議程安排與選舉無關，強調自己同樣有選務要忙，但「做一天立法委員，會議還是優先的」。她更反嗆，民進黨政府一再要求立法院加速審查預算，如今排了議程卻又嫌太多，「很難伺候欸，這些先生少爺小姐，真的很難伺候！」對於是否刻意安排密集議程牽制沈伯洋，以及未來是否會特別關注沈伯洋有無出席，徐巧芯表示，自己不會特別去看哪位委員有來或沒來，「但當然如果有委員強調他很關心某個議題，卻沒有出席的話，那我們當然會關懷人家一下嘛」。徐巧芯強調，本週議程安排完全與選舉無關，因為本週原本就有一天連假，三天會期中已經少了一天，因此必須抓緊時間推進議事進度。自己同樣身兼蔣萬安競選團隊執行總幹事，有許多選務工作要忙，但既然擔任立法委員，就應該以立法院會議為優先。徐巧芯進一步表示，今日下午安排外交部預算詢答，就是為了加快預算審查進度。她指出，民進黨政府包括總統賴清德在內，一再強調預算應該趕快審查，既然如此，立法院就應該儘速啟動相關詢答程序。不過，徐巧芯質疑，民進黨一方面要求加快預算審查，另一方面卻在排定議程後，反過來抱怨會議太多，讓她相當不解。「民進黨一直說，你們預算要趕快審，我排了之後又說為什麼要排這麼多？很難伺候欸，這些先生少爺小姐，就很難伺候，真的很難伺候！」徐巧芯也說，原本以為排定預算審查議程後，大家會很開心能夠趕快審預算，沒想到上週議程發出去後，就有人開始抱怨「又要上班啊」。徐巧芯指出，上週原本有週一、週三及週四三天委員會議程，結果實際上只開了一天會，如果本週仍維持同樣情況，恐怕會讓全台灣人民質疑「你們立法院到底在幹嘛？」她強調，雖然自己無法決定另一位召委如何安排議程，但至少可以決定自己輪值期間的會議內容，因此仍希望透過議程安排，讓全國人民看到立法院認真問政的一面。徐巧芯最後強調，立法院應該認真開會、推動議事，這件事情不應區分黨派，也不分藍綠。