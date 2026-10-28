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日本休閒服飾巨頭UNIQLO本月稍早宣布自11月10日起調漲秋冬季部分商品售價，包含「感動外套」、「感動長褲」及襪子等熱銷商品售價皆有所調漲，且砍掉多件合購優惠折扣，引發消費者反彈聲浪。日本UNIQLO於27日發表致歉聲明，緊急宣布撤回襪子類的調漲與優惠取消計畫。根據富士新聞網報導，日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）宣布，取消原定於11月起實施的襪類商品漲價計畫。官方表示，除了凍漲旗下的「50色襪」之外，原本預計同步結束的「多雙合購優惠」也將繼續維持。「50色襪」原定於11月10日起調漲至每雙390日圓，但經過評估後決定維持原售價290日圓，多雙合購的優惠方案也照常推行。UNIQLO先前於10月16日以原物料成本上漲及日圓貶值為由，預告將調漲部分商品價格。然而，業者表示：「考慮到襪子是極具代表性的日常民生必需品，經過進一步審慎研議後，決定維持原價供應」，UNIQLO在接受時尚媒體《FASHIONSNAP》採訪時說明撤回決定的原因，「原先因原物料與物流成本大幅上漲，確實規劃調整售價並終止多雙合購方案。然而，我們回歸初衷，考量襪子是每個人日常生活中不可或缺的民生必需品。經內部審慎研議後，決定維持既有的售價與服務模式，即刻中止價格調漲並保留合購優惠。對於在對外公告後又臨時變更方針，造成廣大消費者與各界諸多困擾與混亂，我們深表歉意。」然而，除了襪類商品凍漲之外，包含熱銷的「感動西裝外套」、「感動長褲」等其餘10款商品的價格調漲計畫並未更動，仍將按原定時程於11月10日正式實施。