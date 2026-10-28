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模仿沈伯洋？粉專評：降低對方獨占新聞焦點的機會

蔣萬安失去信心？粉專評模仿式競爭試圖轉移選票

年底選舉進入倒數階段，選戰進入白熱化，台北市長蔣萬安陣營近來被認為包括飄帶、互動遊戲與素人抽號次，都是在模仿對手沈伯洋，對此臉書粉專「聲量看政治」今（28）日分析，藍營的操作沒有一個不抄沈伯洋，政治傳播有一種「競爭性模仿」的現象，降低對方獨占新聞焦點的機會，或許蔣萬安已經失去了政治自信，當找來陳國君擔任新軍師之後，意圖直接透過模仿式競爭，將網路聲量搶下來轉移選票。對於蔣萬安選戰策略開始模仿沈伯洋，臉書粉專表示，國民黨為什麼突然開始採取與沈伯洋相似的競選方式？當不同活動接連出現相似設計，就有必要從選戰策略的角度觀察。政治傳播有一種「競爭性模仿」的現象，也就是當對手創造出具有傳播效果的形式，另一方透過快速跟進，降低對方獨占新聞焦點的機會，可能是蔣萬安對自己並沒有政治自信，也可能反映國民黨正在重新評估沈伯洋的選戰能力，並且調整過去以現任優勢為核心的競爭方式。該粉專表示，沈伯洋陣營推出「洋流」飄帶後，逐漸將原本抽象的政治支持，轉換成支持者可以穿戴、分享與彼此辨識的符號。飄帶不只是一件競選小物，更具有集體參與的象徵。從街頭活動到社群照片，支持者透過共同符號展現認同，也形成群眾參與的傳播過程。最近蔣萬安陣營也出現安可飄帶，引發外界模仿洋流的討論。當然競選飄帶本身並不是誰的專利，國內外選舉也都有類似設計。但為什麼國民黨選在洋流飄帶形成社群話題之後，也開始強化同類型的應援符號？該粉專說明，這涉及政治傳播問題，選戰符號的價值，究竟來自設計本身，還是支持者賦予它的意義？飄帶可以大量製作，也可以透過政治人物曝光，但能否讓支持者願意主動使用、分享，甚至帶入日常生活，則需要另一套社群經營方式。形式相似未必產生相同效果，真正需要比較的，是兩個陣營如何建立群眾認同。至於從沈伯洋的政策島到蔣萬安的颱風大作戰，該粉專說，同樣是互動遊戲，政治目的卻不相同，10月22日沈伯洋推出「HEART政策島」，將14項政策主題、94項政策細項，轉化成可以自由探索的互動式網站。這個設計的意義，是降低傳統政策白皮書的閱讀門檻，讓市民透過遊戲化的操作方式，理解不同政策之間的關係。換言之，互動形式是傳播工具，真正希望傳遞的內容仍然是市政治理。3天後，蔣萬安競選團隊在記者會介紹「颱風大作戰」網路遊戲，以移除病樹作為遊戲主題，甚至加入「青鳥造謠阻撓」的關卡，引發政治攻防。蔣萬安後來表示遊戲由熱心支持者製作，但這項作品確實曾由競選團隊公開介紹，所以蔣萬安自己也召來前言不對後語，不敢承認自家人所作所為的批評。回到兩邊都在做遊戲，沈伯洋透過遊戲化介面說明政策，蔣萬安陣營則將市政爭議與政治攻防帶入遊戲。兩者並非誰有遊戲、誰就比較創新，重點是希望選民在操作之後留下什麼印象。當數位競選成為共同戰場，真正的問題應該是，互動設計究竟深化討論，還是只延續既有的政治對立？連抽號次都出現相似安排，究竟誰在設定選戰議程？兩種形式都有其政治目的，也各自需要檢驗。當蔣萬安的青年代抽安排被放在沈伯洋公開徵選之後比較，國民黨就必須額外說明自身設計的特色與意義。最後蔣萬安在薔琵颱風期間，罕見戴著金屬無框眼鏡主持防災會議、視察災情，引發外界對政治形象轉變的討論。過去蔣萬安給人的公開人設形象，多半是整齊、正式、強調行政首長的穩重感；當他突然以不同造型出現，甚至親自搬運樹枝，這些畫面自然成為媒體關注焦點。部分評論將戴眼鏡解讀為試圖轉向比較樸實、接地氣的形象，甚至聯想到長期以眼鏡造型示人的沈伯洋。然而蔣萬安勘災搬樹枝、掃地接連受到擺拍質疑，讓原本應該聚焦的災後復原工作，轉變成候選人形象的攻防。問題是，現任市長本來就具有行政權責，民眾更需要知道的是清理進度、資源調度與災害預防，市長過去都沒有在親民，現在突然自己下去親自體驗，當然很突兀，只剩形象爭議而已。該粉專表示，回頭看這幾個事件，從飄帶、遊戲、抽號次、政治形象到辯論安排，呈現的其實是不同層次的選戰競爭。國民黨有傳統組織與現任者優勢，沈伯洋則積極透過社群互動、政策轉譯與市民參與建立自己的競選敘事。兩種模式開始相互影響，誰先提出形式、誰跟進回應，也逐漸成為媒體討論的焦點。最後該粉專說，或許蔣萬安因為已經失去了政治的自信，當找來陳國君擔任新軍師之後，意圖直接透過模仿式的競爭，將網路聲量搶下，試圖選票轉移。過去是沈伯洋作為挑戰者必須證明自己具備市長能力，現在現任市長也開始需要說明，自己能否回應挑戰者所提出的參與模式與政策討論。當蔣萬安開始學沈伯洋，要開始看誰正在改變台北市民評價候選人的標準。