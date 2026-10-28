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地方大選倒數30天，國民黨主席鄭麗文今（28）日在中常會坦言，台北市長蔣萬安和民進黨對手沈伯洋民調確實相當靠近，選戰已經進入肉搏戰，他呼籲全黨團結一致，首都聖戰，呼籲藍營支持者11月28日放下手邊工作，不要那一天出遊或有其他安排，希望都回到戶籍地投下神聖的一票。鄭麗文說，10月26日蔣萬安競選總部成立大會非常成功，也激勵全黨士氣，相信也帶動全台灣的士氣。她說，這幾天出現幾分不同的民調，和大家認知太遙遠的民調就不多提了，但就最近的ETtoday跟《聯合報》的民調，事實上蔣萬安跟沈伯洋民調確實相當靠近，表示選戰最後30天，已經進行肉搏戰。鄭麗文呼籲，全黨一定要團結一致，首都聖戰。不過民調不管結果如何，蔣萬安在看好度還是遙遙領先，非常明顯穩定，顯示對蔣萬安的市政成績、過去執政團隊的表現還是高度肯定。鄭麗文也說，接下來選戰不能掉以輕心，一定要全力以赴，過往綠營支持者風吹日曬雨淋都會出來投票，國民黨支持者文化就不一樣，所以這次11月28日，盼支持者放下手中工作，不要在那天出遊或有其他安排，大家務必回戶籍地投下神聖一票，不要缺席這一場民主饗宴。鄭麗文也說，最後30天要拜託全黨所有組織、團隊，一定要全部通通動起來，拉票、固票、催票。