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▲蔡黃汝親自體驗「極致雲端床墊」的釋壓包覆感。（圖／翻攝畫面）

與《飢餓遊戲》主持群共同榮獲第61屆金鐘獎實境節目主持人獎的蔡黃汝，近日出任德瑞克名床首位年度代言人，並在首支代言影片中化身「好眠挑戰者」，透過飛撲、躺水球等趣味挑戰，呈現品牌極致雲端床墊的抗干擾與釋壓特色。2008年進入台灣市場的德瑞克名床，2020年起以「你睡不好的原因，德瑞克都懂」為品牌主張，以主力商品床墊為核心，持續拓展枕頭、寢具與床頭/底等睡眠用品。此次首度啟用年度代言人，希望透過蔡黃汝的分享，傳遞重視睡眠與休息品質的理念主持、演戲、唱歌多線並行，蔡黃汝的行程向來排得滿滿。工作再拚，她也越來越懂得照顧自己，把好好休息放在第一位；對她來說，睡飽、睡好，就是最基本也最重要的保養。影片中，床面擺上高腳杯與積木，蔡黃汝直接往床墊飛撲，杯子與積木卻都沒有倒下，透過趣味挑戰呈現床墊的抗干擾特色。德瑞克名床表示，極致雲端床墊採用約為一般市售床墊3倍的獨立筒顆數，透過獨立支撐的特性，減少翻身時床面的晃動傳遞，兼顧身體支撐與睡眠舒適度。影片另一段，床面鋪滿水球，蔡黃汝一度直呼「很不妙」，但仍選擇躺下，起身後水球一顆都沒破，透過趣味挑戰呈現床墊承托身體時的受力情形。品牌指出，極致雲端床墊上層配置厚達10公分的舒適層，內含天然乳膠，帶來輕柔蓬鬆的包覆感，讓身體躺下時彷彿躺在雲朵上般，感受釋壓放鬆的體驗。蔡黃汝坦言，每天工作結束回到家，最需要的就是一個能好好充電的地方。實際躺過極致雲端床墊後，她直呼「好舒服、好有安全感」。白天在工作上全力以赴，晚上則希望能好好休息，以更好的狀態迎接下一個挑戰。德瑞克名床以德國工藝精神為標竿，並考量亞洲氣候、睡眠習慣與身形需求進行產品設計。目前床墊共有6款、5種軟硬度，讓消費者能依個人喜好與睡眠習慣挑選合適的產品。全館商品提供10天拆袋試睡（出清品、展示品等特殊商品除外），不滿意皆可免費退換貨，床墊另有15年床體（彈簧）保固與免費到府檢測服務，全台22家門市與官網售價一致，並提供免運到府安裝服務。此外，德瑞克名床迎接雙11購物節，即日起至11月16日推出「雙11躺著購享受」限時活動，全館85折、指定組合8折，涵蓋床墊、枕頭、寢具及掀床等商品，並推出多款優惠組合，提供消費者更多元的選擇。更多資訊可上德瑞克名床官網查詢或親洽全台門市。