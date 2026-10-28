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Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq



— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在今年7月曾放話要於2026年底前，用旗下AI工具Grok Imagine完成古希臘詩人荷馬史詩《奧德賽（The Odyssey）》的整部電影。而在23日，馬斯克於X推出第一集，片長約7分鐘，火速吸引高度關注，但評價卻非常兩極，還有影評人狠酸該片只是靠配樂大聲撐場。馬斯克用旗下AI打造的電影《奧德賽》，已在23日於X公開第一集，並於貼文中感謝AI創意電影與內容公司Wonder Studios以及導演華克（Dev Walker）的合作。片長總共7分12秒，人物雖然都是AI打造，但看起來非常逼真，引發部分觀眾大讚，但也有人認為少了真人演員的感性，還直批如預期一樣爛。除此之外，也有影評人公開批評該片，巴瑞特（Dan Barrett）在《Always Be Watching》撰文，直言整部片只是在靠配樂大聲撐場，缺乏藝術感染力、戲劇張力；部分外媒評論也批評該片缺乏靈魂與情感厚度。事實上，馬斯克想要做AI版《奧德賽》的起源，是因他先前質疑導演諾蘭（Christopher Nolan）執導的真人版《奧德賽》的選角，尤其是對跨性別演員艾略特佩吉（Elliot Page）飾演西農、以及露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）飾演海倫，直言諾蘭是為了配合奧斯卡的多元化，才會選兩人出演。馬斯克也因而在7月時宣布會於年底前推出整部AI版《奧德賽》，並強調會忠於荷馬的原著、符合歷史。對於這項宣布，當時還引來《奇異博士》、《闇黑電話》導演德瑞森（Scott Derrickson）的不滿，怒批馬斯克根本不懂電影及藝術。而目前馬斯克僅推出一集，離他所承諾的整部電影還有一段距離。