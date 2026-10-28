力霸王」，今(28)日起在全台全家便利商店推出全新限定聯名包裝，除集結跨世代角色，也在外袋內側設計隱藏印記，消費者找到指定圖樣並完成登錄、寄回包裝等程序，可兌換限量授權周邊。
這次聯名以超人力霸王、超人力霸王迪卡等角色為包裝主題，將潮玩盲盒常見的隨機探索概念帶入家庭用紙。消費者拆開外袋後，可查看內側是否藏有「隱藏的光之寶藏」專屬印記，讓日常消耗品增添開箱互動樂趣。
得意表示，活動共準備500份授權周邊，包括超人力霸王系列與Gurihiru盲盒套組、卡牌遊戲強化包《地球的守護者們》、掌心功能公仔、限定款遊戲墊及變身器造型筆等，涵蓋公仔、卡牌與文具品項。
值得一提的是，兌領並非購買即可獲得，而是，消費者須先在聯名包裝內側找到指定印記，再掃描袋內QR Code完成線上登錄，並依活動規範寄回完整外包裝，才能辦理兌換。有意參加者拆袋時須留意包裝完整性，並確認官方公告的登錄及寄送要求。
聯名抽取式衛生紙限定於全台全家便利商店販售，活動自10月28日起至11月24日止，詳細獎項、兌領資格及相關規則，以得意官方社群公告為準。得意官方社群專頁（https://www.facebook.com/delightPK2016/）
我是廣告 請繼續往下閱讀
得意表示，活動共準備500份授權周邊，包括超人力霸王系列與Gurihiru盲盒套組、卡牌遊戲強化包《地球的守護者們》、掌心功能公仔、限定款遊戲墊及變身器造型筆等，涵蓋公仔、卡牌與文具品項。
值得一提的是，兌領並非購買即可獲得，而是，消費者須先在聯名包裝內側找到指定印記，再掃描袋內QR Code完成線上登錄，並依活動規範寄回完整外包裝，才能辦理兌換。有意參加者拆袋時須留意包裝完整性，並確認官方公告的登錄及寄送要求。
聯名抽取式衛生紙限定於全台全家便利商店販售，活動自10月28日起至11月24日止，詳細獎項、兌領資格及相關規則，以得意官方社群公告為準。得意官方社群專頁（https://www.facebook.com/delightPK2016/）