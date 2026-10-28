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事故原因仍待調查

園方宣布不會採取安樂死：牠們終究是猛獸

荷蘭的「貝克瑟貝爾亨野生動物園」（Safaripark Beekse Bergen）近日發生一起猛獸襲人命案。一名在動物園服務近40年的資深女性飼養員，於24日在園內工作時，突遭2隻雄性波斯豹猛烈攻擊，頭部與頸部遭受重創，緊急送醫搶救。園方於27日證實，該名飼養員最終仍因傷勢過重，在醫院不幸身亡。綜合外媒報導，園方發布聲明沉痛表示，「我們懷著無比悲痛的心情宣布，該名飼養員因週六在園內發生的豹襲事件中身受重傷，已於今日不幸離世。她從17歲起便在貝克瑟貝爾亨野生動物園工作，近40年來一直陪伴著我們」。據了解，事件發生於24日上午11時左右。當時該名飼養員與一名同事正在猛獸區進行例行巡視，在她獨自進入波斯豹的圍欄時突然遭遇襲擊。儘管身受重傷，她仍展現驚人意志力，透過無線電向同事發出求救訊號，讓同伴聞訊後立即趕往現場救援。救援人員與醫療團隊迅速趕到，並調派直升機將她緊急送往醫院搶救。然而，手術第一時間一度傳出較樂觀的評估，但其傷勢在次日急轉直下，醫療團隊最終仍無法挽回其生命。園方動物照護負責人指出，死者照顧這批波斯豹已有約8年時間，工作經驗極為豐富且極度注重安全規範。根據園區標準作業程序，為避免兩位工作人員同時開啟不同通道門而引發危險，工作人員雖採兩人一組巡視，但進入展區時必須單獨行動。荷蘭當地媒體指出，當天工作人員顯然遵守了這項程序，然而意外究竟如何發生仍有待釐清。由於室內展區並未安裝監視器，調查人員無法透過影像還原現場情況，目前尚無法確定襲擊是由園內兩隻雄性波斯豹中的哪一隻、抑或是兩隻共同發動。此外，由於前一晚荷蘭遭受惡劣天氣侵襲，兩隻波斯豹被收容於室內。雖然園方紀錄顯示已將此訊息通報工作人員，但受害飼養員當時是否明確知悉猛獸在室內，將是獨立調查小組後續釐清的重點之一。對於造成悲劇的兩隻波斯豹，動物園發言人明確表示不會將牠們安樂死，目前兩隻波斯豹已恢復正常的照護流程並回到戶外展區。發言人強調，這兩隻猛獸在事件中展現的本質上是自然行為，「牠們是猛獸，這一點永遠不會改變」。園方目前已在園內設立小型追思區，供前來的遊客表達哀悼，並全力協助受害者家屬與心靈受創的園區同仁度過難關。