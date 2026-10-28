我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋團隊在「選前之夜」場地未搶到凱達格蘭大道路權，競選總幹事吳思瑤今（28）受訪時證實，「理想中的場地，很可惜沒有搶到」，將回到競選總部的周遭北平東路，這也是他們熟悉的地方。國民黨搶下11月27日「選前之夜」的凱道路權租借，市長蔣萬安將站上凱道。對於沈伯洋選前之夜地點，吳思瑤下午在民進黨外受訪時感嘆說，這一星期以來，從選前黃金週到選前之夜，沈伯洋競選總部精銳盡出，派出數十年搶場地經驗的夥伴們，在時間一到、通宵搶路權，但運氣就是運氣，沒有搶到心目中首選的凱道，他們當然接受，「目前我們可能用的，我也坦白講，理想當中的場地，很可惜都沒有搶到，都是秒殺」。吳思瑤說，將回到競選總部的周遭北平東路，這也是他們非常熟悉的民主集會勝地，雖然在舉辦活動上的場地，沒有辦法搶到凱道，但心意是一樣的，沈伯洋團隊的創意也是一樣的。吳思瑤強調，無論如何，他們會精心發揮創意，替大家來籌備像嘉年華式的活動，用正向快樂的心情，一起迎接選前的黃金週，乃至於選前之夜，大家就敬請期待，他們會努力克服各項場地使用上的障礙，心意無限，「請大家都記得沈伯洋團隊籌備活動的心意跟創意，我們會做到最好」。至於選前黃金週地點，吳思瑤說，使用場地的租借，確實要靠一點運氣，即便他們派出來都是幾十年搶場地老手，但仍被秒殺，「我們就是嘆一口氣，那沒關係，持續微笑前進」，而北平東路是目前可以使用的場地，他們就依可以使用的場地發揮創意，他也會跟活動部門同仁商量，也許能做出一些跟以往不太一樣的創新做法，都在研議當中。媒體詢問，黃金週雙北會一起辦？吳思瑤說，他們跟跨縣市的合作造勢，或者是政策串聯，都還在積極的溝通跟進行，雙北是不是能夠利用黃金週的時間，彼此在已經租借的場地，互相來調整運用，這當然是他們的方案之一。對於中常會後是否與賴清德談論選情？吳思瑤說，他們都會定期分享各個縣市的選情，而台北市是重中之重，所以每一周藉由中常會會後的時間，與主席商討各地的選情，尤其他身兼政策會執行長，所以對於各縣市的輔選工作、跟洋流如何搭配，這都是他們每週密集在討論的。吳思瑤轉述，賴清德也特別交代大家要戒慎恐懼，目前民調互有輸贏，但最終定奪在選民手上那一張神聖的選票，主席叮嚀大家，面對各種的處境，都要用正向的心態去面對，絕對要不卑不亢、保持一個謙遜態度，且主席也大大稱讚了沈伯洋，「我想主席的叮嚀跟伯洋的態度是一樣的」。