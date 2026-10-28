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金州勇士隊即將在當地時間28日（台灣時間29日）作客明尼蘇達灰狼隊標靶中心球館，迎來客場3連戰的最終戰。甫在丹佛高原以134：114痛宰金塊隊、成功拿下賽季首勝的勇士隊，今（28）日正式公布了最新球員傷兵報告。除了巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）持續缺陣外，上一戰狂轟31分、12籃板與6助攻的22歲超級菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg），因左腳痠痛與發炎被列為「出戰成疑」。在上一場對陣金塊的比賽中，倫德伯格大放異彩，出賽31分鐘攻下全場最高31分、12籃板與6助攻，成為勇士終結開季3連敗的頭號功臣。然而根據《舊金山紀事報》隨隊記者埃文斯（Luca Evans）賽後直擊，倫德伯格在前往賽後記者會的走廊上腳步明顯一跛一跛，隨後立刻接受了冰敷與醫療處置。倫德伯格向現場媒體透露，自己是在比賽中遭到對手絆倒，導致左腳產生壓痛與發炎反應；不過勇士醫療團隊初步檢查後告訴他「問題不大（nothing crazy）」，球團將在賽前進行最後測試，決定是否讓他披掛上陣或採取保險策略讓他輪休。開季至今前4場比賽，倫德伯格打出年度最佳新秀的強大宰制力，每場平均繳出21.8分、9.3籃板、4.8助攻與1.0抄截的頂級全能數據，迅速坐穩勇士核心輪替陣容。根據勇士球團公布的官方傷兵名單，共有4名球員列入回報，倫德伯格（Yaxel Lendeborg）：左腳發炎與痠痛，出戰成疑（Questionable，50%機率出賽）。巴特勒（Jimmy Butler）膝關節手術復健中；穆迪（Moses Moody）：膝關節手術復健中；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）：姿勢性心搏過速症候群（POTS）症狀調養，球團標註為「暫離球隊（Not With Team）」，三人都確定缺陣。所幸勇士老將群戰力完整，當家射手柯瑞（Stephen Curry）、防守核心格林（Draymond Green）以及資深中鋒霍福德（Al Horford）皆可全勤出戰。此外，對手灰狼隊當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）剛因右膝軟骨不適動關節鏡手術，預計將缺席長達2個月，後場戰力遭受致命重創。