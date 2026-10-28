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▲桃園區春日路的「置地生活廣場・小檜溪」將於2026年10月29日正式開幕。（圖／置地生活廣場 小檜溪 Landmark Life Plaza臉書）

▲按讚粉專或追蹤IG，與Second morning檸檬氣偶合照。上傳並打卡可可兌換「Second morning刺繡貼紙」一份。（圖／取自置地生活廣場 小檜溪粉專）

▲會員滿額禮，小檜溪置地廣場也攜手韓國文創品牌SECOND MORNING推出檸檬主題活動。（圖／置地生活廣場 小檜溪 Landmark Life Plaza臉書）

桃園有新百貨要開幕了！桃園「置地生活廣場・小檜溪」（Landmark Life Plaza）預計在明（29）日正式登場，開幕優惠有指定店家買一送一，商場共引進24個品牌，包括無印良品、大創都逛得到。《NOWNEWS》整理桃園置地生活廣場・小檜溪開幕優惠、交通資訊、商場亮點一文看懂。「置地生活廣場・小檜溪」地址就在桃園市桃園區春日路513號，即將在10月29日開幕，為複合式商業大樓結合百貨商場與辦公空間，低樓層規劃約3500坪商場，5樓以上則以辦公空間為主。一樓「蒔遇好日」：卡啡那、無印良品、眼鏡市場、沛思彩虹3C、ZIFRIEND、COZYUTI 悠媞、MISSCHU、小米、二樓「趣品好物」：2nd STREET、tiff、SEOUL MATE、TATA、中樂電器、快電商、COCO壹番屋、義沐、京都勝牛三樓「檜意好聚」：豬帽子、西松屋、沏座茶飲、嚐嚐丼飯、日出茶太、銀座杏子日式豬排、好味食飯公司、喜樂紅豆餅、DAISO大創免費雞蛋糕：10月29日起至11月11日上午11點至下午4點，持置地會員於活動專櫃消費不限金額，即可於LINE官方帳號線上兌換『Second Morning造型雞蛋糕』電子贈品券，再持電子贈品券至2F電梯旁領取。（每日共限量200份，每人限兌換乙次，口味依現場為主）喜樂紅豆餅甜甜送：10月29日起至12月2日，持置地會員於活動專櫃，當日單筆消費滿399元以上，即可於LINE官方帳號線上兌換電子贈品券「喜樂30元紅豆餅」乙顆，再持電子贈品券至3F喜樂紅豆餅櫃上出示即可完成領取。(限量1,000份，每人限兌換乙份， 口味依現場為主。)會員滿額禮：10月29日起至12月2日，單日消費滿1500元，可獲得餐桌隔熱墊與手套組；跨日累計消費達5000元，則可兌換便當三件組打卡免費送刺繡貼紙：按讚粉專或追蹤IG，與Second morning檸檬氣偶合照。上傳並打卡可兌換「Second morning刺繡貼紙」一份。（限量1000份）自行開車：中山高 國道一號下南崁交流道後往桃園方向，沿春日路直走；北二高 國道三號接國道二號機場連絡道，往桃園機場方向→南桃園交流道下往桃園方向，走大興西路→於經國路右轉→走經國路接春日路。大眾運輸：自桃園火車站步行至「今日飯店」站搭乘5016、5020、5021、5059於「青溪三春日路口」下車。搭乘1816「台北-桃園」於「春日路口」下車。