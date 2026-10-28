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居家修繕也能有更多元的選擇。台中市政府社會局推動性別友善店家邁入第5年，已有320間店家加入，今年新增水電及運動類業者，其中有店家提供女性水電工到府服務，回應部分女性顧客對私人空間及修繕服務的需求。社會局表示，性別友善店家從最初的餐飲、美容業，逐步擴展至醫療院所、生命禮儀、公寓大廈及物業管理等領域，透過性別友善、月經友善及空間友善等措施，讓不同需求的民眾都能獲得尊重。以加入計畫的森隅機電為例，業者提供女性水電工居家修繕服務。社會局指出，水電修繕涉及進入私人空間，獨居或單獨在家的女性可能有不同考量，部分顧客反映，由女性水電工到府服務，讓她們感到較安心、自在，也增加服務選擇。社會局認為，女性投入過去多由男性從事的水電修繕工作，有助打破職業性別刻板印象，讓專業能力受到重視，也拓展女性的職涯選擇。今年加入的運動類店家，則從服務方式、空間環境及使用者需求著手，包括提供女性專屬運動空間，或依高齡使用者的年齡、身體狀況及個別需求，規劃合適課程與器材；也有業者在門口招牌標示「LGBTQ+友善」，讓不同性別的民眾都能自在運動。社會局表示，性別友善可落實於食衣住行及休閒生活，期待更多產業參與。相關性別平等活動及友善店家招募資訊，可至台中市性別平等專區查詢。