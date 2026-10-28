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「2026新社花海暨臺中國際花毯節」本週六(31)日盛大登場。立法院副院長江啟臣今(28)日率中央與地方團隊實地會勘，針對日前颱風災損確認搶修就緒，並下達備戰動員令，要求市府與主辦單位在交通接駁與展場安全務必做到滴水不漏，力拚參觀人潮突破400萬人次、續創百億觀光產值。江啟臣表示，活動進入最後倒數衝刺期，日前剛經歷颱風侵襲，各界高度關切花況與硬體安全，所幸各單位回報損害均在可控範圍且迅速復原完畢。面對即將湧入的全臺旅客，他強調市府與種苗場必須嚴密檢視園區展場、遊客動線及交通疏運，確保活動平安順暢，進一步帶動周邊山城休閒消費與城市行銷。農業部種苗繁殖改良場代理場長劉明宗簡報說，邁入第19屆的新社花海展期自10月31日起至11月22日止，基地規模達39.5公頃，今年更首度將「食農教育」融入景觀花海。日前颱風造成的零星倒伏已全數扶正搶修；為因應龐大車潮，現場備妥免費停車場，並規劃平日3條、假日擴增至5條的免費接駁公車路線，全面維持周邊交通順暢。迎來第15週年的「臺中國際花毯節」展區占地約2公頃，攜手國際知名IP「三麗鷗」以「甜點王國」為題，打造高達19公尺、創歷年新高的「蜜糖奇遇」甜點城堡主花毯。展場同時集結Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓及彼安諾等7大人氣角色，將創新花藝與臺中「糕餅之都」文化相互結合，呈現視覺與地方特色的雙重亮點。