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▲HOLA雙11祭出美國百年La-Z-Boy休閒椅破盤價，現省近1.4萬元。（圖／HOLA提供）

▲HOLA雙11購物車設置加價購專區，最低39元可帶回厚底EVA拖鞋。（圖／HOLA提供）

▲486團購雙11祭出五合一料理神器，下殺2.4折現省逾2萬元。（圖／486團購提供）

▲IKEA熱銷冠軍SAMLA透明收納盒只要39元，助攻告別雜物黑洞。（圖／IKEA提供）

迎接年末最大購物盛事雙11，各大居家品牌與通路強推換季破盤價！《NOWNEWS今日新聞》特別從 HOLA、IKEA 與 486 團購中，盤點出入冬最值得下手的「5 大居家必搶清單」：從狂降 2.4 折現省逾兩萬的廚房料理神器、半價可水洗石墨烯冬被，到銅板價收納神物，各大好物原價與破盤特價一次掌握！因應氣溫驟降的防寒需求，HOLA 自 10 月 29 日至 11 月 12 日啟動雙 11 盛典，祭出全館冬被消費滿 2,500 元現折 300 元，搭配全館 9 折、滿 3,000 送 100 點及 LINE Pay 結帳 10% 點數回饋，多款明星大件好物降至破盤價：：原價 2,280 元，雙 11 官網特價 1,111 元買回家（現省 1,169 元，相當於直接打 49 折）；同價位亦有原價 1,980 元的「100% 法國暖暖羊毛雙人冬被」可選，也是 1,111 元買回家。：好萊塢明星愛用美式名椅，原價 29,900 元，雙 11 官網特價 15,911 元買回家（現省近 14,000 元，直逼半價）。：原價 899 元，第二週（11/5-11/12）官網限時祭出 111 元買回家（現省 788 元，下殺約 1.2 折）。另外小資族首選的「伊登兩人輕巧沙發」原價 12,900 元，特價 5,911 元買回家；門市單筆滿 3,000 元送 300 元折價券，亦可加購人氣「笑笑羊」聯名好物。小宅空間有限，一機多工的多功能家電成為大熱門。486 團購雙 11 狂歡慶即日起登場，祭出全場折扣金額最驚人的廚房神器與洗曬組合：）：整合微波、氣炸、舒肥、優格、乾果五大功能，原價 29,900 元，雙 11 狂殺 2.4 折，只要 6,990 元買回家（直接現省 22,910 元！），活動期間登錄再加送市價 4,990 元的專用蒸煮鍋。：針對陽台空間不足與濕冷曬衣痛點，486 團購推出「洗乾超值組合」，12.5kg 旗艦款洗脫烘洗衣機搭 7kg 微電腦滅菌乾衣機，整組特價 不到 20,000 元買回家；LG 第 6 代寵物版大白空氣清淨機原價約 13,878 元，特價 7,911 元買回家（約 57 折）再加贈 2,580 元濾網。全站不限金額下單，每筆皆可再抽最高 1,000 元訂單優惠碼。家中總有找不到東西的「雜物黑洞」？根據 IKEA 最新調查，高達 68% 的家庭都有專門亂塞雜物的抽屜。IKEA 線上購物節於 10 月 29 日至 11 月 11 日展開，祭出滿額現折，買越多省越多：：榮登 2026 上半年熱銷冠軍，銅板特價 39 元買回家，透視盒身讓雜亂小物一目了然，堆疊分類超整齊。線上購物比免運更便宜：活動期間卡友單筆滿 6,000 元現折 400 元（特價 5,600 元買回家）、滿 8,000 元折 800 元（特價 7,200 元買回家）、滿 11,000 元最高現折 1,300 元（特價 9,700 元買回家，相當於 88 折）；新加入宜家卡卡友再享滿 2,000 元折 200 元限定好康。搭配熱銷第 2 名的 RÅSKOG 推車（特價 799 元買回家）或第 3 名的 SKÅDIS 收納壁板（特價 599 元買回家），能輕鬆讓居家空間煥然一新。