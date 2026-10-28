迎接年末最大購物盛事雙11，各大居家品牌與通路強推換季破盤價！《NOWNEWS今日新聞》特別從 HOLA、IKEA 與 486 團購中，盤點出入冬最值得下手的「5 大居家必搶清單」：從狂降 2.4 折現省逾兩萬的廚房料理神器、半價可水洗石墨烯冬被，到銅板價收納神物，各大好物原價與破盤特價一次掌握！
🟡HOLA冬被下殺半價！百年名椅現省1.4萬
因應氣溫驟降的防寒需求，HOLA 自 10 月 29 日至 11 月 12 日啟動雙 11 盛典，祭出全館冬被消費滿 2,500 元現折 300 元，搭配全館 9 折、滿 3,000 送 100 點及 LINE Pay 結帳 10% 點數回饋，多款明星大件好物降至破盤價：
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【必買 3】長效防蟎可水洗對枕：原價 899 元，第二週（11/5-11/12）官網限時祭出 111 元買回家（現省 788 元，下殺約 1.2 折）。另外小資族首選的「伊登兩人輕巧沙發」原價 12,900 元，特價 5,911 元買回家；門市單筆滿 3,000 元送 300 元折價券，亦可加購人氣「笑笑羊」聯名好物。
🟡486廚房神器省兩萬！洗乾衣組不到兩萬
小宅空間有限，一機多工的多功能家電成為大熱門。486 團購雙 11 狂歡慶即日起登場，祭出全場折扣金額最驚人的廚房神器與洗曬組合：
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秋冬洗乾神隊友：針對陽台空間不足與濕冷曬衣痛點，486 團購推出「洗乾超值組合」，12.5kg 旗艦款洗脫烘洗衣機搭 7kg 微電腦滅菌乾衣機，整組特價 不到 20,000 元買回家；LG 第 6 代寵物版大白空氣清淨機原價約 13,878 元，特價 7,911 元買回家（約 57 折）再加贈 2,580 元濾網。全站不限金額下單，每筆皆可再抽最高 1,000 元訂單優惠碼。
🟡IKEA告別雜物黑洞！人氣收納銅板價起
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