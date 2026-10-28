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▲蔡康永澄清「沒支持過台獨」 國台辦不放過：主權問題沒有模糊空間（圖／截自央視臉書）

▲蔡康永微博發文（圖／截自微博）

知名主持人蔡康永因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，遭中國國台辦點名批評，他25日深夜在微博發文澄清「我沒有支持過台獨」。不過，國台辦28日在例行記者會上回應時仍不鬆口，發言人陳斌華表示，在事關國家主權、安全和發展利益的「大是大非」問題上，「不存在任何模糊空間」，並呼籲台灣演藝人員「以做堂堂正正的中國人為榮」。蔡康永25日深夜在微博發文表示，「我一直希望兩岸友好來往，我沒有支持過台獨」。他也說明，自己主持訪談節目多年，接觸過各種不同立場的來賓，但從來沒有成為其中任何一位的信徒。據《世界日報》報導，陳斌華在記者會上表示，維護國家主權和領土完整，是包括台灣同胞在內全中國人民的共同意願，大陸方面始終尊重和保障台灣同胞正當的言論和表達自由，但在大是大非的問題上，不存在任何模糊空間。他也喊話，希望台灣演藝界人士「以做堂堂正正的中國人為榮」，多做有利於增進兩岸同胞感情、促進兩岸交流合作的事，並表示大陸一如既往支持兩岸演藝人員加強交流合作、共享兩岸文化市場。台灣媒體追問，國台辦是否認為這次爭議已經告一段落，還是希望蔡康永進一步表態；以及過去曾因政治立場受到議論、但後來公開表達兩岸友好的台灣藝人，大陸是否仍歡迎他們赴陸交流和發展。陳斌華對此只回應「已對此作出回應」，沒有正面回答。蔡康永現身沈伯洋在台北的競選總部成立大會。沈伯洋早在2024年10月就被北京列入「台獨頑固分子」名單，他的父親沈土城經營的公司，本月14日也遭國台辦宣布制裁。國台辦批評，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊和「台獨」分裂勢力勾連，做「兩面人」。中國解放軍背景的社群帳號「鈞正平」也點名批評蔡康永。美國智庫「美國企業研究所」（AEI）和「戰爭研究所」（ISW）發布報告，把蔡康永被批評的事件，列為中國可能透過施壓台灣政治人物家人和支持者、試圖影響九合一選舉的案例之一。蔡康永在微博發文，表示自己一直希望兩岸友好往來，沒有支持過台獨，出席相關活動是為了蒐集訪談素材。國台辦在記者會上重申，主權問題沒有模糊空間，並再次向台灣演藝圈喊話。台灣藝人因政治立場在中國市場受到壓力，並不是第一次。過去也曾有多位台灣藝人在中國網友或官方批評後，公開發表聲明表態，以保住在中國的演藝事業。中國是華語演藝圈的重要市場，許多台灣藝人在兩岸都有工作，也因此經常被迫在敏感議題上表態。台灣陸委會先前則批評，中國近期針對沈伯洋家人的制裁，明顯是「惡意脅迫台灣社會、干預我國民主選舉」。