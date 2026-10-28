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隨著九合一投票倒數31天，台北市長選戰持續升溫，民進黨候選人沈伯洋主打的「洋流」效應引發各界討論，聯電創辦人曹興誠則從佛教4大菩薩「悲、智、願、行」的精神切入，認為這正是洋流聲勢形成的原因；另一方面，曹興誠也不留情面地批評，尋求連任的台北市長蔣萬安「毫不誠懇、永遠問A答B」，與菩薩精神相較，顯得無知、黑暗、渺小、可憐。曹興誠表示，看到洋流的支持者接近沈伯洋時，都表現出極大的振奮、歡欣，好像信徒參與著媽祖遶境，這已經超越了政治活動，發散出的是宗教般的熱情。大家熟知的有4大菩薩，即觀世音菩薩、文殊菩薩、地藏王菩薩、普賢菩薩，分別代表「悲、智、願、行」的精神，而沈伯洋自5月競選開始，堅持不做負面攻擊，還盡量為對手緩頰，展示了「慈悲」。曹興誠指出，沈伯洋對相關議題都能深入研究、理性溝通，展示了高度的「智慧」，他創立了「台灣民主實驗室」，研究、因應中共對台灣的認知作戰，又創立了黑熊學院，教導民眾如何在戰時減低傷亡，提高存活機率。曹興誠直言，這些都展示了「普渡眾生」的「願」與「行」，不過沈伯洋很謙虛，當然不會承認自己是菩薩，但他確實展示出了菩薩精神。反觀蔣萬安，曹興誠批評其毫不誠懇，永遠問A答B，講話繞彎、贅詞連連，要聽完他的講話，需有極大的慈悲和耐心，且蔣萬安注重外表、衣著光鮮，卻難免引起「xx其中」的聯想。現在圍繞在蔣萬安周圍的那些「唬將」，無視洋流的興起和意義，還在挑撥仇恨對立、進行誹謗抹黑。與菩薩精神相較，他們顯得無知、黑暗、渺小、可憐。最後，曹興誠強調，11月28日，溫暖、正向的洋流一定會沖垮「五唬將」構築的仇恨防線，藉著這次的旗開得勝，希望「悲智願行」的菩薩精神能持續發展，成為台灣人的基本修養，也成為看不見、打不倒的台灣精神上的「護國神山」，祈願天助台灣！