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選戰倒數30天，國民黨主席鄭麗文今（28）日在中常會宣布，黨中央將成立全民監票系統，並且事先會替大家訓練跟上課，也委請黃復興系統協助，建立滴水不漏、強而有力的監票系統。文傳會主委陳以信補充，此次選舉總計18,244個投票所，一個投票所希望2到3人，所以預計招募至少3.6萬人。陳以信說，此次「1128九合一選舉監票志工招募」，報名時間從即日起到11月6日止，工作內容是當天上午8時到下午4時，在投票開始時間看投票匭，監看投票所有無不當情事、投票所外有無影響選舉投票之行為。另外也共同監看開票過程有無不當影響選舉之作為，遇重大違失，除現場糾舉外，請立即反應所屬縣市或區級黨部。此次重點監票縣市，包括民進黨執政的高雄、台南、嘉義、屏東、澎湖縣，預計在選前規劃超過200場講習和教育訓練，要報名的民眾可以撥打國民黨各縣市黨部報名專線。陳以信說，黨中央在當天也會成立危機處理中心，跟各地保持聯繫、緊密監票。