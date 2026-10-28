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國人10大不良生活習慣恐造成代謝問題 20~29歲占比居高

生活健康力的6大建議

良好健康需要無財務支撐！存醫療與長照準備金 平均希望有682萬元

財務健康力、幸福企業力4大建議

南山人壽今（28）日公布「2026年永續健康白皮書」，三高相關慢性病10年來奪走逾57萬國人生命，10大不良生活習慣恐造成代謝問題，而想要良好的健康需要無憂的財務健康力支撐，調查結果顯示，逾4成受訪者認為醫療及長照準備金至少要600萬元以上，平均認為需要準備682萬元的醫療與長照基金，但只有39.3%的受訪者準備超過300萬元，整體平均準備337萬元，等於缺口仍有345萬元。南山人壽董事長尹崇堯認為「上工治未病」，應提早找出造成國人代謝症候群的原因，盡最大可能維持健康代謝，才能避免衍生為慢性病或重大疾病。南山人壽與工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」及《康健》媒體團隊共同合作，透過訪談、研究分析與問卷調查，了解主要國家如何因應盛行率不斷提高的代謝症候群，如何透過改善國民代謝問題，來降低政府財政與醫療支出等趨勢。同時，南山人壽完成逾1.5萬人的生活習慣大調查問卷，發現國人有10大不良生活習慣，可能造成代謝症候群上門，首先在飲食未節制上有3大不良習慣，一是有近52%的受訪者每周都吃高油高熱量食物，二是逾27%每周都有吃宵夜，三是近61%受訪者每周都吃甜食。其次是運動不足的3大不良習慣，即一是有逾62%受訪者未開始規律訓練肌力，二有近44%受訪者每周運動低於1小時，三是有近52%受訪者每天久坐逾6小時。第三是睡眠與高壓的四大不良習慣，一即有近37%受訪者每天超過12點才睡覺；二是近18%的人每天睡不滿6小時；三是34%受訪者每周都出現睡眠障礙，四是近38%的人每周都感受到極大壓力。很多人是同時出現這些不良習慣，且已開始出現代謝不良的問題，如超過12點才睡，又睡不滿6小時的人中，有超過一半BMI值落在過重或肥胖的區間；每周都吃高油高熱量、宵夜及甜食者，也有近一半BMI值是過重或肥胖；每周都感受到極大的壓力且出現睡眠障礙，有逾46%BMI值是進入過重或肥胖。南山人壽更發現20歲到29歲族群，在每周吃高油高熱量、吃宵夜與甜食，每天久坐逾6小時，每天超過12點才睡，每周都感到極大壓力這些不良生活習慣上，都是各年齡層占率最高者，提醒年輕人若再不注意調整生活步調，長期下來，可能正在透支自己的代謝力。「2026年永續健康白皮書」亦邀集12位醫生、營養師、產官學界專家學者，提供6大生活健康力的建議，一是打斷久坐與增加運動，每30分鐘起身一次，從零碎時間運動開始，每周累積至少運動150分鐘，二養成健康飲食習慣，從戒掉宵夜、含糖飲料、甜食、高油食品先開始，逐步朝健康飲食邁進；三是重視健康管理，定期量腰圍、血糖、血壓與血脂；四強化睡眠品質，當成代謝調整的一環；五增加肌肉量，提早因應大腦退化與失智風險；六察覺壓力源，學著用健康方式紓解壓力。問卷中亦調查國人最擔心的3大疾病，有64.15%受訪者擔心罹患癌症，占率排名第一，占率第二名是失智症，有55.31%，第三名則是心血管疾病，占55.05%，與2025年調查排名相同。良好的健康需要無憂的財務健康力支撐，整體受訪者逾40%認為醫療及長照準備金至少要600萬元以上，甚至有18.3%認為要超過1,000萬元，平均認為需要準備682萬元的醫療與長照基金。有39.3%的受訪者已準備超過300萬元，但超過千萬者只占5.9%，整體平均準備337萬元，等於缺口仍有345萬元。已開始準備醫療及長照準備金的受訪者中，70.3%是用保險規劃，49%採用股票基金投資，35.3%是銀行存款；但也有11.8%完全未開始準備。「2026年永續健康白皮書」中，專家學者亦提出4大「財務健康力」的建議，一是及早經營「財務生命」，可用定期定額強迫儲蓄等方式，先逐步建立資產底氣；二是國人平均8到9年的不健康餘命，若財務許可，可考慮準備1,000萬元的長照基金才比較安心，在照護費用上，每月至少用3萬元估算，顧好自己就是對子女最好的交代；三是保險規劃先以定期險打底，再用終身險延長保障，先自益再他益，四是重大疾病保障建議拉到100萬元，以因應新式醫療與新藥的自費部分。專家學者在「2026年永續健康白皮書」中亦提出「幸福企業力」4大建議，一是將健康「內建」在職場中，企業可透過環境與制度設計，讓員工能利用上班零碎時間增加活動量；二是重視勞工健檢的後續管理，提醒健檢紅字員工增加運動與健康飲食；三是關心員工心理健康，提早接住情緒失衡者；四鼓勵員工定期參加運動性社團或活動。南山人壽總經理范文偉也揭露，南山人壽在幸福企業與關心員工健康上做的6大努力，一是規格升級的全面員工健檢與智慧追蹤，2025年即主動追蹤逾900位南山人；二是日常職場健康照護與行動關懷，有護理師每天不定樓層關懷員工；三是舉辦專業健康講座，2025年共有25場次、逾4000人次參加；四是推動職場希望工程與多元運動社團，自2023年起每年斥資上億元，優化辦公空間，打造共享或健身區域，並創建30個運動社團；五是AI賦能提升員工工作效率，全面導入AI運用，協助員工提升工作效率，鼓勵準時下班；六是揪團倡議健康與擴大社會影響力，對外倡議，呼籲社會大眾一起關心健康，響應健康台灣政策。