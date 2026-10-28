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細數廣告5大場景 鍾沛君反諷：感謝沈伯洋見證蔣萬安政績

酸沈伯洋過去半年猛批市政 如今卻拍出「溫美台北」

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（27）日推出最新競選形象廣告，沒想到卻引來國民黨台北市議員鍾沛君大酸。鍾沛君今（28）日在臉書發文表示，看完廣告後自己「紅了眼眶」，因為影片中從林蔭大道、舊城巷弄到河濱自行車道，處處都是台北市長蔣萬安與市府團隊的施政成果。她更反諷，沈伯洋過去大半年不斷批評台北市政，如今卻親自拍出一支充滿城市光榮感的影片，形同狠狠打臉自己過去的政治指控，直呼「還萬安公道者，沈伯洋也。」鍾沛君表示，感謝沈伯洋放下政治壁壘，透過高質感的鏡頭，帶領民眾見證蔣萬安與市府團隊這幾年默默耕耘的政績。她逐一盤點廣告中的5個場景，認為每一幕都能對應到蔣萬安市府的施政成果。鍾沛君指出，影片一開始沈伯洋騎車穿梭林蔭大道，正好呼應蔣萬安積極推動的「降溫城市」政策，包括提升綠覆率、優化市區景觀；接著進入舊城巷弄，畫面中的綠色鋪面則是市府推動的「標線型人行道2.0」，讓沈伯洋親自體驗車路分離、行人友善的成果。至於廣告中出現的現代化公有市場，鍾沛君指出，正是蔣萬安任內落成的「新中正南門市場」，沈伯洋的鏡頭也替市場硬體設施留下美麗畫面。此外，影片中的水岸自行車道，則讓沈伯洋親自體驗市府近年針對大直、內湖及松山等河濱車道進行鋪面改善的成果。鍾沛君接著提到，廣告最後沈伯洋在大湖公園拱橋旁停下腳踏車、擁抱女兒，正好展現市府近年推動公園生態與親子空間優化的成果。她反諷，沈伯洋能夠在公園安心陪伴孩子，正是因為市府團隊持續打造適合下一代成長的環境。不過，鍾沛君話鋒一轉表示，看見沈伯洋在影片中笑得自在、騎得順暢，除了感動，心中其實也有些遺憾與憤慨。她質疑，過去大半年，沈伯洋及其陣營不斷批評台北太熱、不宜居，指責城市交通不順、鼠患問題、樹木遭砍伐，甚至連暴雨造成的短暫積淹水，以及街頭煙蒂等問題，都成為攻擊市府的題材。鍾沛君批評，在這些政治攻防中，彷彿蔣萬安毫無施政能力，連市府基層公務員的努力也遭到否定。然而，沈伯洋這次的競選廣告，呈現的卻是一座順暢、安全、溫暖且有質感的城市，與其過去的批評形成強烈對比。鍾沛君強調，台北市民與基層公務員每天努力打造的，正是沈伯洋在廣告中親自體驗的城市樣貌。她反問，「如果台北真的如你抹黑的那樣不堪，你又怎麼拍得出這麼一支處處充滿光榮感的溫美影片？」鍾沛君最後更以反諷口吻直言，這支廣告用最真實的畫面，狠狠打了沈伯洋過去大半年所有政治指控一記耳光，並以「還萬安公道者，沈伯洋也」作結。