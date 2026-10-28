我是廣告 請繼續往下閱讀

地方選舉投票日倒數計時，身兼民進黨主席的總統賴清德今（28）日向黨公職喊話，選戰越接近最後階段，大家越要提高警覺，慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為；他並呼籲黨公職及候選人團隊，對於選情不要過於樂觀、應該謹慎以對，面對各種可疑訊息與介選風險，務必積極向民眾傳遞正確資訊，透過理性溝通與事實查證，避免不實訊息擴散。民進黨下午舉行中常會，賴清德表示，針對上週薔琵颱風襲台，雖然整體降雨量在可控範圍內，但颱風挾帶的強風，仍造成部分地區農業損失，行政院卓榮泰院長已經指示農業部，秉持「從優、從速、從寬」的原則辦理災害救助，協助受災農民減輕損失與經濟負擔，他要感謝所有投入防救災工作的國軍、警消、醫護及清潔人員，以及各項關鍵基礎設施的第一線工作人員。感謝大家全力投入，努力降低災害帶來的衝擊，協助民眾能儘速恢復正常生活，如今颱風已經遠離，各項選務工作也陸續恢復，各候選人也重新展開競選行程，為接下來的選戰持續努力。賴清德表示，距離地方選舉投票日，只剩下最後一個月，他要提醒大家，選戰越接近最後階段，大家越要提高警覺，慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為。他說，根據國際組織及專家學者過去提出的警示，中國介入台灣選舉的手法，已不再侷限於傳統的政治宣傳，更可能結合人工智慧、跨境鎮壓與協同網軍等手段，形成更複雜的複合式威脅。賴清德指出，中國介入台灣選舉的目的，除了試圖直接改變投票結果，更可能藉由散布不實訊息、激化社會對立、煽動群體仇視，逐步侵蝕社會大眾對民主制度的信任。賴清德說，要提醒所有黨公職及候選人團隊，對於選情不要過於樂觀、應該謹慎以對，面對各種可疑訊息與介選風險，務必積極向民眾傳遞正確資訊，透過理性溝通與事實查證，避免不實訊息擴散，共同守護台灣民主選舉的公平與公正，對於這次地方大選的重要性，他要再次強調，政治治理始於地方，唯有地方政治健全發展，才能夠奠定良好的國家治理基礎。賴清德表示，進入選舉最後衝刺，希望所有民進黨提名的候選人及團隊，都能保持積極穩健的步伐，持續與選民交流，以理性、正向的態度，清楚闡述政見願景，讓人民充分了解候選人的治理理念，做出最符合家鄉未來發展的選擇。另外，賴清德說，配合這次地方大選，高鐵跟台鐵將在本週五開放預訂返鄉車票，他也要呼籲所有關心家鄉、期待家鄉改變與進步的民眾，尤其是在外工作、求學的遊子們，都能提前規劃行程，在11月28日投票日返家，為家鄉的未來投下神聖的一票。賴清德說，地方政治的每一步，都與人民的生活息息相關，只要地方政治每踏出正確的一小步，不斷地累積，國家才能持續向前邁進，請大家好好把握手中重要的一票，實踐人民當家作主的權利，「在11月28日投票當天，為家鄉的未來投下關鍵一票，讓地方持續進步，也讓台灣朝著更好的未來穩健前行」。