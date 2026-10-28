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柯文哲遭控多次羞辱侯友宜 陳佩琪開撕國民黨：真是無言了

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（24）日發文表示，明天要去澎湖馬公推薦民眾黨所推出的議員候選人，是很久沒回澎湖了，這2年受官司的迫害與折磨，柯文哲沒辦法陪同， 就一人回家鄉看看。話鋒一轉，提及今天看到一則新聞感到難過且憤怒，有藍營大咖（指趙少康）稱2023年柯文哲羞辱侯友宜不知好歹，不直截了當比民調，自稱泱泱大黨，就是要柯文哲直接去當小的，真的比輸了，去當人家小的也算合理有理由，「國民黨這種態度真是無言了」。趙少康日前接受專訪提及，2024年與侯友宜搭檔選總統時，透露侯友宜當時多次找柯文哲搭檔，結果多次被對方羞辱。對此陳佩琪發文坦言難過且憤怒，藍營大咖說2023年年底的整合，柯文哲羞辱侯友宜，說柯文哲到後來竟還不知好歹、沒答應作小的。陳佩琪火力全開，怒轟國民黨不直截了當比民調，自稱泱泱大黨，卻一直糾結在人家要讓他趴數，現在終於知道了，他們根本不想比、也不要比，就是要柯文哲直接去當他們小的，「他是創建民眾黨的黨主席耶，要對黨員負責的！」陳佩琪說，柯文哲若真的比輸了，去當人家小的， 也算合理有理由，國民黨這種態度真是無言了，不比民調，要他黨主席直接投降？一個號稱成立百年的民主政黨， 參加一場民主選舉竟是這種思維，說要讓趴也讓了，這還不滿意，「還說人家不直接當小的，就是羞辱他？」