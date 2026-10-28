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半工半讀走出困境 從基層公職到文化局長

曾任台中縣文化局長、台中市政府參事的知名書法家陳志聲，今（28）日上午7時30分驚傳病逝於台中榮總醫院，享年65歲。陳志聲上月才出席國民黨台中市長候選人江啟臣的文化政策記者會，未料短短一個月後傳出噩耗，令地方政壇及文化界震驚不捨。據親友透露，陳志聲因感冒引發併發症，病情惡化轉送台中榮總，仍不幸回天乏術，江啟臣得知後，深感不捨。陳志聲的老長官、前台中縣長黃仲生表示，陳志聲因感冒引發併發症，病情一度相當嚴重，先後住進光田醫院及台中榮總加護病房。黃仲生透露，陳志聲在台中榮總接受手術，切除部分肺部，當時就讓他感到情況不樂觀，沒想到傳出病逝消息，令人難以接受。陳志聲兩年前自台中市政府參事職務退休，平時仍與地方公教退休人士保持聯繫，下午經常在清水與老友喝茶聊天。上月21日還出席江啟臣舉辦的「城市藝文馬拉松、緩步細品台中味」文化政策記者會，持續關心台中藝文發展，如今突然辭世，消息傳出後讓熟識他的地方人士深感震驚與惋惜。陳志聲1960年出生於台中市沙鹿區，靠半工半讀完成學業，畢業於中興大學企業管理學系，後取得明道大學國學研究所書法組學歷。他從基層里幹事做起，歷任圖書館長、省政府秘書等職務，後來出任台中縣文化局長，並擔任台中市政府參事，長年投入公共事務與地方文化推廣。陳志聲以書法藝術聞名。高中時期受曹緯初啟蒙，之後接受陳炫明、陳維德、杜忠誥等書藝名家指導，逐步累積深厚的書法功力，作品曾獲全國美展、全省美展及台灣省公教人員書法展等重要展覽肯定，獲得「永久免審查作家」資格，在書法藝術領域深具代表性。對於陳志聲局長逝世消息，立法院副院長江啟臣感到非常震驚與萬分不捨。他回憶，上個月底，陳志聲還親自出席文化政策記者會，給予指導與鼓勵，更私下與他細數台中合併前的文化議題，包含編攢台中縣志的過程，與談過程至今仍歷歷在目，完全感受得出來其對台中藝文發展的熱忱及期許。江啟臣表示，陳局長一生奉獻給地方文化建設，更是國內不可多得的書法大師，陳局長的離去是台中藝文界無法彌補的重大損失。在此向家屬表達最誠摯的哀悼與慰問，也會帶著陳局長的期盼，繼續為台中的文化深耕努力。