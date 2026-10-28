我們有很出色的進攻，但這不會是帶領我們贏得總冠軍的唯一因素。

我是廣告 請繼續往下閱讀

雙衛合砍67分 湖人卻守不住里拉德

我們先前很依賴進攻。我們確實有非常出色的進攻，也有很多優秀得分手，但這不會是帶領我們贏得總冠軍的唯一因素。

湖人場均得分全聯盟第一 防守卻是後段班

洛杉磯湖人今（28）日129：136輸給波特蘭拓荒者，苦吞賽季首敗，開季3連勝中斷。賽後湖人當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）坦言，湖人過去幾戰有些過度依賴進攻，這場吞敗帶來一個警訊，「凱斯勒本戰出賽33分鐘，投籃9投6中，攻下13分、8籃板、1抄截與2火鍋，另有5次失誤，湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）互飆外線，兩人合砍67分，持續幫湖人緊咬比分，可惜末節守不住里拉德（Damian Lillard）、阿夫迪亞（Deni Avdija）外線開炮，最終7分差惜敗收場。賽後，凱斯勒受訪時直言，湖人過去幾場太過依賴進攻，提醒隊友要把防守做好，「「輸球能讓你學到很多。我們會看很多重播影片，從中吸取教訓。」凱斯勒最後表示，湖人本場前場均得分128分、進攻效率值126.5，全部高居聯盟第一，但防守端上，場均失分115分排第16、防守效率值113.7則落居第19。