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《老福法》倉促修法 石崇良：變成我們要擦屁股

立法院日前表決，三讀通過綜所稅率未達20%的「65歲以上老人免繳健保費」，但因在《老福法》第22條規定中，部分負擔費用或保險給付未涵蓋的醫療費用無力負擔者，也一併被刪除，導致約6.6萬長者可能被漏掉。民進黨立委劉建國詢問衛福部如何因應、要求衛福部一個月內提出替代方案。劉建國今（28）日在立法院衛環委員會質詢時提及，近日三讀通過綜所稅率未達20%的「65歲以上老人免繳健保費」，但原有條文為《老人福利法》第22條「老人或其法定扶養義務人就老人參加全民健康保險之保險費、部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助。」劉建國指出，修法後的條文內容將「部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者」這塊刪除，也出現「詭異現象」，導致經濟困難的長者醫療費用可能就因此沒有補助法源，粗估約6.6萬長者受影響。衛福部長石崇良回應，《社會救助法》有相關補助法源，但主要是針對低收、中低收入戶的長者，對比後發現兩邊無法對齊，最終會漏掉6.6萬的長輩。他提到，希望真正需要幫忙的不要漏掉，但修法後，是否所得稅率未達20%以下通通都需要幫忙？這部分真的有檢討空間。不過，劉建國也提到，《老福法》從109年至今，是否需要因應進入超高齡社會，與時俱進修正。石崇良則說，會再好好檢視。而65歲以上免健保費的修法若仍持續進行，且被漏掉的6.6萬長者要如何因應，石崇良無奈回應，假設有缺陷的法真的要實施，就要督促地方，但這並沒有法源，「這就是倉促修法造成的，變成我們要擦屁股。」劉建國要求，衛福部應有臨時替代措施或因應作為，相關規劃報告一個月提出。石崇良表示，會再思考。石崇良指出，中央有一致性作法，而地方基於其財務營運能力及施政優先順位或方向，若出現亂象，由中央一肩扛起不是不行，但不能一方面資源從中央減少、一方面又要中央承擔共通性責任。